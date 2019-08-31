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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче чемпионата России по футболу с «Ростовом».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд проходит в субботу в Москве. Миранчук из-за травмы был заменен на новичка «Локомотива» португальского полузащитника Жоао Марио. Степень серьезности травмы у российского футболиста на данный момент неизвестна.

Миранчук ранее был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана, которые состоятся 6 и 9 сентября.

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