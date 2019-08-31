Футболист «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче с «Ростовом»
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче чемпионата России по футболу с «Ростовом».
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Встреча команд проходит в субботу в Москве. Миранчук
Миранчук ранее был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана, которые состоятся 6 и 9 сентября.