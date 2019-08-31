«Ахмат» — «Тамбов»: Глушаков начнёт матч на скамейке запасных
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Тамбова» определились с составами на матч 8-го тура Российской
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Тамбова» определились с составами на матч 8-го тура Российской
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл, Садулаев, Шиманьски, Понсе.
Запасные: Городов, Гиголаев, Анхель, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Бериша, Роши, Михалак, Митришев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.
Запасные: Сугробов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Часовских, Мамтов.
Встреча состоится сегодня, 31 августа, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:00 мск.