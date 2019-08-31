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18:58 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» на выезде обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в присутствии 19 312 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

У «Локомотива» отличился Антон Миранчук (81-я минута). В составе «Ростова» дубль сделал Элдор Шомуродов (41, 58), который вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата с семью голами. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после второго гола Шомуродова главный арбитр встречи Сергей Лапочкин обратился за помощью к видеоассистентам и после консультации принял решение засчитать взятие ворот.

Свой 200-й матч во всех турнирах за «Локомотив» провел полузащитник Алексей Миранчук, который из-за травмы был заменен на 29-й минуте. Вместо него вышел португалец Жоау Мариу, который дебютировал в составе московского клуба и сделал голевую передачу в эпизоде с голом Антона Миранчука. «Локомотив» прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ (четыре матча: три победы и одна ничья).

Лучшим игроком встречи признан Шомуродов. «Локомотив» и «Ростов» встретились в 53-й раз в российской истории, на счету московского клуба 31 победа, ростовская команда одержала шесть побед, еще 16 поединков завершились вничью.

«Ростов» возглавил турнирную таблицу, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. «Локомотив» набрал 14 очков после восьми туров и занимает четвертое место.

В девятом туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи», «Ростов» дома примет грозненский «Ахмат». Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

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Ход матча

Матч начался с более активных действий «Локомотива» — хозяева более нацелено атаковали и больше владели мячом. Гости же сконцентрировались на оборонительных действиях, которые сменялись редкими контратаками с участием Романа Еременко, Ивелина Попова и Шомуродова.

План игры железнодорожников резко изменился после того, как из-за травмы был заменен один из лидеров команды Алексей Миранчук. Вместо него на поле появился новичок команды Жоау Мариу. По первым действиям португальца на поле было видно, что ему еще предстоит пройти процесс адаптации и притирки к новому коллективу. Некоторой несогласованностью действий воспользовался «Ростов», который открыл счет после удара головой Шомуродова.

Начало второй половины встречи не задалось для хозяев — все тот же Шомуродов воспользовался ошибкой обороны красно-зеленых и отправил второй мяч в ворота Маринато Гилерме. «Локомотив» ожидаемо пошел на осаду ворот соперника, но подопечные Юрия Семина часто сваливались к индивидуальным действиям во вред командным.

В конце тайма хозяева смогли отквитать только один гол — с передачи Мариу отличился Антон Миранчук, в добавленное ко второму тайму время Миранчук бил в покинутые вратарем ворота, мяч попал в тело защитника гостей Евгения Чернова. После подсказки видеоассисентов главный арбитр встречи принял решение назначить угловой. Больше «Локомотив» не имел моментов и потерпел второе поражение в сезоне.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 19356 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук(Жоау Мариу)81′
Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)41′
Элдор Шомуродов58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Егор Бабурин
20Владислав Игнатьев
90+3′
78Дмитрий Чистяков
31Мачей Рыбус
64′
28Евгений Чернов
5Бенедикт Хеведес
6Рагнар Сигурдссон
14Ведран Чорлука
34Алексей Козлов
11Антон Миранчук
7Роман Еременко
39′
9Федор Смолов
14Элдор Шомуродов
6Дмитрий Баринов
17Матиас Норманн
26′
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
60′
17Рифат Жемалетдинов
60′
19Хорен Байрамян
22Лука Джорджевич
11Алексей Ионов
87′
59Алексей Миранчук
29′
23Александр Зуев
23Жоау Мариу
26Александр Саплинов
67′
25Арсений Логашов
88′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
21Удары (всего)17
7Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые3
14Фолы16
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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