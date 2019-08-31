«Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» на выезде обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» на выезде обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской
У «Локомотива» отличился Антон Миранчук (81-я минута). В составе «Ростова» дубль сделал Элдор Шомуродов (41, 58), который вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата с семью голами. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после второго гола Шомуродова главный арбитр встречи Сергей Лапочкин обратился за помощью к видеоассистентам и после консультации принял решение засчитать взятие ворот.
Свой 200-й матч во всех турнирах за «Локомотив» провел полузащитник Алексей Миранчук, который
«Ростов» возглавил турнирную таблицу, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. «Локомотив» набрал 14 очков после восьми туров и занимает четвертое место.
В девятом туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи», «Ростов» дома примет грозненский «Ахмат». Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.
Матч начался с более активных действий «Локомотива» — хозяева более нацелено атаковали и больше владели мячом. Гости же сконцентрировались на оборонительных действиях, которые сменялись редкими контратаками с участием Романа Еременко, Ивелина Попова и Шомуродова.
План игры железнодорожников резко изменился после того, как
Начало второй половины встречи не задалось для хозяев — все тот же Шомуродов воспользовался ошибкой обороны
В конце тайма хозяева смогли отквитать только один гол — с передачи Мариу отличился Антон Миранчук, в добавленное ко второму тайму время Миранчук бил в покинутые вратарем ворота, мяч попал в тело защитника гостей Евгения Чернова. После подсказки видеоассисентов главный арбитр встречи принял решение назначить угловой. Больше «Локомотив» не имел моментов и потерпел второе поражение в сезоне.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук(Жоау Мариу)
|81′
|Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)
|41′
|Элдор Шомуродов
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Егор Бабурин
|20
|Владислав Игнатьев
90+3′
|78
|Дмитрий Чистяков
|31
|Мачей Рыбус
64′
|28
|Евгений Чернов
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Ведран Чорлука
|34
|Алексей Козлов
|11
|Антон Миранчук
|7
|Роман Еременко
39′
|9
|Федор Смолов
|14
|Элдор Шомуродов
|6
|Дмитрий Баринов
|17
|Матиас Норманн
26′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Ивелин Попов
60′
|17
|Рифат Жемалетдинов
60′
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Лука Джорджевич
|11
|Алексей Ионов
87′
|59
|Алексей Миранчук
29′
|23
|Александр Зуев
|23
|Жоау Мариу
|26
|Александр Саплинов
67′
|25
|Арсений Логашов
88′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|21
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)