Шомуродов казнил «Локо», у Чернова сэйв года: дважды вынес с ленточки. Концовка в Черкизово — ураган
Карпин на первом месте, Семин теряет Миранчука.
Карпин на первом месте, Семин теряет Миранчука.
— Главный тренер команды, мой дедушка — Юрий Павлович… — за пару минут до стартового свистка из динамиков «РЖД Арены» раздался детский голос.
— Семин! — прогремели трибуны.
Стартовый состав «Локо» перед первым сентября объявляла внучка Семина — Маша.
На табло вывели детские фотографии игроков. Баринов — в костюме рыцаря, Миранчуки — в белых рубашках с бабочками и одинаковых жилетках, Жемалетдинов — с огромным букетом цветом. Смолов — с книжкой на коричневом диване (кажется, времен «Динамо»).
Школьного фото Жоау Мариу фанаты не дождались. Дедушка Маши оставил главного новичка «Локо» в запасе, но выпустил на поле в середине тайма. За минуту до этого случилось худшее, что могло произойти с «Локо» перед Лигой чемпионов — Алексей Миранчук столкнулся с Норманном, схватился за бедро и, сильно хромая, ушел на скамейку.
— Думаю, травма серьезная и в сборную он не поедет, — признался Семин. — Его потеря сильно выбила нас из колеи — придумать, как быстро перестроиться, у нас не получилось.
Мариу вышел на позицию под Смоловым, получил мяч пару раз — и «Локо» пропустил. К тому моменту «Ростов» совсем ничего не создал с игры, а забил после углового — вторым ударом в створ.
Все ждали, что Семин встряхнет команду в раздевалке (для «Локо» — классический сценарий), но во втором тайме стало еще хуже. Без Миранчука окончательно развалились позиционные атаки: одни передачи поперек, минимальтый темп игры и постоянные потери.
Карпина это устраивало: «Ростов» не давал «Локо» пространства, выдавливал игру от штрафной и качественно убегал в контратаки. Впереди шансы были
Эльдор — в большом порядке. Это уже его седьмой гол в сезоне!
После 0:2 Семин снова переформатировал атаку: Джорджевич вышел вместо Жемалетдинова, Мариу сместился налево, а Миранчук ушел в центр. И это сработало: Жоау раскачал Еременко и покатил на Антона, который пробил Бабурина.
— Жоау — игрок квалифицированный, но ему все же нужна адаптация — привыкнуть к нашей лиге, — сказал Семин. — Он вышел вместо Алексея, но
В концовке «Локо» чуть не пропустил третий (Гилерме выбил от ворот в своего — повезло, что Шомуродов промахнулся) и исполнил фэйл года: Бабурин проиграл выход и дал пробить Смолову — с линии выбил Чернов, который завалился в сетку, поднялся и рыбкой прыгнул под удар Джорджевича. Лука обработал мяч в метре от ворот и пробил на точность — но попал точно в Чернова.
— Честно, думал, что будет гол, — признался Карпин. — Вратарь проиграл борьбу Смолову, были пустые ворота…
— Такие моменты случаются, Джорджевичу нужно продолжать работать, — добавил Семин. — Мы проиграли, потому что совершили ошибки, которые в таких матчах совершать нельзя. Вот и все.
Ураганная концовка, в которой «Ростов»
Карпин — на первом месте.
У Семина — второе поражение в сезоне. И много вопросов перед Лигой чемпионов.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук(Жоау Мариу)
|81′
|Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)
|41′
|Элдор Шомуродов
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Егор Бабурин
|20
|Владислав Игнатьев
90+3′
|78
|Дмитрий Чистяков
|31
|Мачей Рыбус
64′
|28
|Евгений Чернов
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Ведран Чорлука
|34
|Алексей Козлов
|11
|Антон Миранчук
|7
|Роман Еременко
39′
|9
|Федор Смолов
|14
|Элдор Шомуродов
|6
|Дмитрий Баринов
|17
|Матиас Норманн
26′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Ивелин Попов
60′
|17
|Рифат Жемалетдинов
60′
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Лука Джорджевич
|11
|Алексей Ионов
87′
|59
|Алексей Миранчук
29′
|23
|Александр Зуев
|23
|Жоау Мариу
|26
|Александр Саплинов
67′
|25
|Арсений Логашов
88′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|21
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)