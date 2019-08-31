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19:35 (мск), источник: Sport24

Шомуродов казнил «Локо», у Чернова сэйв года: дважды вынес с ленточки. Концовка в Черкизово — ураган

Карпин на первом месте, Семин теряет Миранчука.

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Источник: Sport24

— Главный тренер команды, мой дедушка — Юрий Павлович… — за пару минут до стартового свистка из динамиков «РЖД Арены» раздался детский голос.

— Семин! — прогремели трибуны.

Стартовый состав «Локо» перед первым сентября объявляла внучка Семина — Маша.

На табло вывели детские фотографии игроков. Баринов — в костюме рыцаря, Миранчуки — в белых рубашках с бабочками и одинаковых жилетках, Жемалетдинов — с огромным букетом цветом. Смолов — с книжкой на коричневом диване (кажется, времен «Динамо»).

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Школьного фото Жоау Мариу фанаты не дождались. Дедушка Маши оставил главного новичка «Локо» в запасе, но выпустил на поле в середине тайма. За минуту до этого случилось худшее, что могло произойти с «Локо» перед Лигой чемпионов — Алексей Миранчук столкнулся с Норманном, схватился за бедро и, сильно хромая, ушел на скамейку.

— Думаю, травма серьезная и в сборную он не поедет, — признался Семин. — Его потеря сильно выбила нас из колеи — придумать, как быстро перестроиться, у нас не получилось.

Мариу вышел на позицию под Смоловым, получил мяч пару раз — и «Локо» пропустил. К тому моменту «Ростов» совсем ничего не создал с игры, а забил после углового — вторым ударом в створ.

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Все ждали, что Семин встряхнет команду в раздевалке (для «Локо» — классический сценарий), но во втором тайме стало еще хуже. Без Миранчука окончательно развалились позиционные атаки: одни передачи поперек, минимальтый темп игры и постоянные потери.

Карпина это устраивало: «Ростов» не давал «Локо» пространства, выдавливал игру от штрафной и качественно убегал в контратаки. Впереди шансы были более-менее всегда — «Локо» пропускал, даже когда Шомуродов и Ионов атаковали вдвоем.

Эльдор — в большом порядке. Это уже его седьмой гол в сезоне!

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После 0:2 Семин снова переформатировал атаку: Джорджевич вышел вместо Жемалетдинова, Мариу сместился налево, а Миранчук ушел в центр. И это сработало: Жоау раскачал Еременко и покатил на Антона, который пробил Бабурина.

— Жоау — игрок квалифицированный, но ему все же нужна адаптация — привыкнуть к нашей лиге, — сказал Семин. — Он вышел вместо Алексея, но что-то у нас не получилось. А когда поменялся местами с Антоном, стало лучше: создавал моменты и в целом выглядел хорошо. Разговаривал с ним о его позиции. Мариу может сыграть в трех местах. Но посмотрим.

В концовке «Локо» чуть не пропустил третий (Гилерме выбил от ворот в своего — повезло, что Шомуродов промахнулся) и исполнил фэйл года: Бабурин проиграл выход и дал пробить Смолову — с линии выбил Чернов, который завалился в сетку, поднялся и рыбкой прыгнул под удар Джорджевича. Лука обработал мяч в метре от ворот и пробил на точность — но попал точно в Чернова.

— Честно, думал, что будет гол, — признался Карпин. — Вратарь проиграл борьбу Смолову, были пустые ворота…

— Такие моменты случаются, Джорджевичу нужно продолжать работать, — добавил Семин. — Мы проиграли, потому что совершили ошибки, которые в таких матчах совершать нельзя. Вот и все.

Ураганная концовка, в которой «Ростов» все-таки удержал 2:1.

Карпин — на первом месте.

У Семина — второе поражение в сезоне. И много вопросов перед Лигой чемпионов.

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Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 19356 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук(Жоау Мариу)81′
Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)41′
Элдор Шомуродов58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Егор Бабурин
20Владислав Игнатьев
90+3′
78Дмитрий Чистяков
31Мачей Рыбус
64′
28Евгений Чернов
5Бенедикт Хеведес
6Рагнар Сигурдссон
14Ведран Чорлука
34Алексей Козлов
11Антон Миранчук
7Роман Еременко
39′
9Федор Смолов
14Элдор Шомуродов
6Дмитрий Баринов
17Матиас Норманн
26′
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
60′
17Рифат Жемалетдинов
60′
19Хорен Байрамян
22Лука Джорджевич
11Алексей Ионов
87′
59Алексей Миранчук
29′
23Александр Зуев
23Жоау Мариу
26Александр Саплинов
67′
25Арсений Логашов
88′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
21Удары (всего)17
7Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые3
14Фолы16
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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