Шомуродов казнил «Локо», у Чернова сэйв года: дважды вынес с ленточки. Концовка в Черкизово — ураган

Источник: Sport24

— Главный тренер команды, мой дедушка — Юрий Павлович… — за пару минут до стартового свистка из динамиков «РЖД Арены» раздался детский голос.

— Семин! — прогремели трибуны.

Стартовый состав «Локо» перед первым сентября объявляла внучка Семина — Маша.

На табло вывели детские фотографии игроков. Баринов — в костюме рыцаря, Миранчуки — в белых рубашках с бабочками и одинаковых жилетках, Жемалетдинов — с огромным букетом цветом. Смолов — с книжкой на коричневом диване (кажется, времен «Динамо»).

Школьного фото Жоау Мариу фанаты не дождались. Дедушка Маши оставил главного новичка «Локо» в запасе, но выпустил на поле в середине тайма. За минуту до этого случилось худшее, что могло произойти с «Локо» перед Лигой чемпионов — Алексей Миранчук столкнулся с Норманном, схватился за бедро и, сильно хромая, ушел на скамейку.

— Думаю, травма серьезная и в сборную он не поедет, — признался Семин. — Его потеря сильно выбила нас из колеи — придумать, как быстро перестроиться, у нас не получилось.

Мариу вышел на позицию под Смоловым, получил мяч пару раз — и «Локо» пропустил. К тому моменту «Ростов» совсем ничего не создал с игры, а забил после углового — вторым ударом в створ.

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Все ждали, что Семин встряхнет команду в раздевалке (для «Локо» — классический сценарий), но во втором тайме стало еще хуже. Без Миранчука окончательно развалились позиционные атаки: одни передачи поперек, минимальтый темп игры и постоянные потери.

Карпина это устраивало: «Ростов» не давал «Локо» пространства, выдавливал игру от штрафной и качественно убегал в контратаки. Впереди шансы были более-менее всегда — «Локо» пропускал, даже когда Шомуродов и Ионов атаковали вдвоем.

Эльдор — в большом порядке. Это уже его седьмой гол в сезоне!

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После 0:2 Семин снова переформатировал атаку: Джорджевич вышел вместо Жемалетдинова, Мариу сместился налево, а Миранчук ушел в центр. И это сработало: Жоау раскачал Еременко и покатил на Антона, который пробил Бабурина.

— Жоау — игрок квалифицированный, но ему все же нужна адаптация — привыкнуть к нашей лиге, — сказал Семин. — Он вышел вместо Алексея, но что-то у нас не получилось. А когда поменялся местами с Антоном, стало лучше: создавал моменты и в целом выглядел хорошо. Разговаривал с ним о его позиции. Мариу может сыграть в трех местах. Но посмотрим.

В концовке «Локо» чуть не пропустил третий (Гилерме выбил от ворот в своего — повезло, что Шомуродов промахнулся) и исполнил фэйл года: Бабурин проиграл выход и дал пробить Смолову — с линии выбил Чернов, который завалился в сетку, поднялся и рыбкой прыгнул под удар Джорджевича. Лука обработал мяч в метре от ворот и пробил на точность — но попал точно в Чернова.

— Честно, думал, что будет гол, — признался Карпин. — Вратарь проиграл борьбу Смолову, были пустые ворота…

— Такие моменты случаются, Джорджевичу нужно продолжать работать, — добавил Семин. — Мы проиграли, потому что совершили ошибки, которые в таких матчах совершать нельзя. Вот и все.

Ураганная концовка, в которой «Ростов» все-таки удержал 2:1.

Карпин — на первом месте.

У Семина — второе поражение в сезоне. И много вопросов перед Лигой чемпионов.