Карпин, Шомуродов и Чернов — короли! Они рвут РПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Война пяти королей — так можно было бы описать ситуацию, сложившуюся в чемпионате перед этим туром. Пять команд имели равное количество очков. Пять очень разных, но очень достойных претендентов.

«Зенит» — действующий гегемон, восседает на троне сейчас, за ним — власть и ресурс. Самая мощная армия и налоги империи.

«Спартак» — титулованный лорд в изгнании, совсем недавно его лишили престола, но он жаждет реванша. Обладает поддержкой народа, гордится красивым происхождением и щедро тратит средства из родовой казны.

«Краснодар» — мелкий, но чрезвычайно талантливый аристократ, претендент, который хорош всем, вот только безродность — вечное клеймо. Борис Годунов нашего футбола, которого уважают только в дни триумфа.

В том же положении когда-то был «Локомотив», который доказал свое право быть на вершине важными победами и славными рыцарями старой эпохи, первый из которых — Юрий Палыч Семин — все еще на коне.

И, наконец, «Ростов» — выходец из народа, этакий Емельян Пугачев, перед которым готовы преклонить колени уставшие от старых царей. Говорит с народом на одном языке, никого из себя не строит, звезд с неба не хватает, зато хваток и сметлив.

И чем хорош этот тур — четыре команды из пяти бьются друг с другом! Вот она, война пяти королей.

Первыми сошлись сир Юрий Семин из «Локомотива» и вожак донских казаков Валерий Карпин из «Ростова».

У простонародья получилось намного лучше. Намного!

Кто-то скажет, что благодаря удаче. Может быть. Да что «может» — точно. То, что в самом конце сотворил Чернов, чье спасение даже круче, чем у Комбарова с «Севильей», это — сразу во всех хит-парады. Просто фантастика. Железобетонный гол разбился вдребезги об уверенность и волю «Ростова». И «Ростов» победил. Став на данный момент единственным королем РПЛ.

Браво, Карпин. Тренер, к которому многие по-прежнему относятся снисходительно, доказывает свою состоятельность в профессии конкретным результатом. Как и почему — другой вопрос. Здесь важнее сам факт. К Карпину вопросов нет.

А еще один король — Элдор Шомуродов, форвард из Узбекистана, который тащит и «Ростов», и свое имя, и репутацию людей, которые его привезли в Россию. Мы улыбались, когда Еременко сказал, что этот парень должен забивать по 20 за сезон. Смеялись, когда Карпин сказал, что для него Шомуродов стоит 50 миллионов евро. Семь голов в восьми матчах — прекрасный темп. Зимнее трансферное окно может стать окном имени Шомуродова. И для нападающего и его агентов будет очень важно принять грамотное решение, чтобы не повторить судьбу Бухарова, который резко сдал после главного перехода в своей жизни.

При равном характере игры «Ростов» выглядел свежее и агрессивнее. «Локомотиву», который засветил Жоау Мариу и вообще давил во втором тайме, не хватало дерзости. Удачи тоже — о травме Алексея Миранчука не нужно забывать, это касается и сборной. Но ведь удача любит смелых.