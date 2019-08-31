Карпин, Шомуродов и Чернов — короли! Они рвут РПЛ
«Ростов» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1) и возглавил турнирную таблицу. Валерий Карпин — снова в топе. Элдор Шомуродов — лучший форвард лиги.
«Ростов» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1) и возглавил турнирную таблицу. Валерий Карпин — снова в топе. Элдор Шомуродов — лучший форвард лиги.
Война пяти королей — так можно было бы описать ситуацию, сложившуюся в чемпионате перед этим туром. Пять команд имели равное количество очков. Пять очень разных, но очень достойных претендентов.
«Зенит» — действующий гегемон, восседает на троне сейчас, за ним — власть и ресурс. Самая мощная армия и налоги империи.
«Спартак» — титулованный лорд в изгнании, совсем недавно его лишили престола, но он жаждет реванша. Обладает поддержкой народа, гордится красивым происхождением и щедро тратит средства из родовой казны.
«Краснодар» — мелкий, но чрезвычайно талантливый аристократ, претендент, который хорош всем, вот только безродность — вечное клеймо. Борис Годунов нашего футбола, которого уважают только в дни триумфа.
В том же положении
И, наконец, «Ростов» — выходец из народа, этакий Емельян Пугачев, перед которым готовы преклонить колени уставшие от старых царей. Говорит с народом на одном языке, никого из себя не строит, звезд с неба не хватает, зато хваток и сметлив.
И чем хорош этот тур — четыре команды из пяти бьются друг с другом! Вот она, война пяти королей.
Первыми сошлись сир Юрий Семин из «Локомотива» и вожак донских казаков Валерий Карпин из «Ростова».
У простонародья получилось намного лучше. Намного!
Браво, Карпин. Тренер, к которому многие
А еще один король — Элдор Шомуродов, форвард из Узбекистана, который тащит и «Ростов», и свое имя, и репутацию людей, которые его привезли в Россию. Мы улыбались, когда Еременко сказал, что этот парень должен забивать по 20 за сезон. Смеялись, когда Карпин сказал, что для него Шомуродов стоит 50 миллионов евро. Семь голов в восьми матчах — прекрасный темп. Зимнее трансферное окно может стать окном имени Шомуродова. И для нападающего и его агентов будет очень важно принять грамотное решение, чтобы не повторить судьбу Бухарова, который резко сдал после главного перехода в своей жизни.
При равном характере игры «Ростов» выглядел свежее и агрессивнее. «Локомотиву», который засветил Жоау Мариу и вообще давил во втором тайме, не хватало дерзости. Удачи тоже — о травме Алексея Миранчука не нужно забывать, это касается и сборной. Но ведь удача любит смелых.
Смелым был «Ростов». Поэтому сейчас он на вершине.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук(Жоау Мариу)
|81′
|Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)
|41′
|Элдор Шомуродов
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Егор Бабурин
|20
|Владислав Игнатьев
90+3′
|78
|Дмитрий Чистяков
|31
|Мачей Рыбус
64′
|28
|Евгений Чернов
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Ведран Чорлука
|34
|Алексей Козлов
|11
|Антон Миранчук
|7
|Роман Еременко
39′
|9
|Федор Смолов
|14
|Элдор Шомуродов
|6
|Дмитрий Баринов
|17
|Матиас Норманн
26′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Ивелин Попов
60′
|17
|Рифат Жемалетдинов
60′
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Лука Джорджевич
|11
|Алексей Ионов
87′
|59
|Алексей Миранчук
29′
|23
|Александр Зуев
|23
|Жоау Мариу
|26
|Александр Саплинов
67′
|25
|Арсений Логашов
88′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|21
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)