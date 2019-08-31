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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин, Шомуродов и Чернов — короли! Они рвут РПЛ

«Ростов» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1) и возглавил турнирную таблицу. Валерий Карпин — снова в топе. Элдор Шомуродов — лучший форвард лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Война пяти королей — так можно было бы описать ситуацию, сложившуюся в чемпионате перед этим туром. Пять команд имели равное количество очков. Пять очень разных, но очень достойных претендентов.

«Зенит» — действующий гегемон, восседает на троне сейчас, за ним — власть и ресурс. Самая мощная армия и налоги империи.

«Спартак» — титулованный лорд в изгнании, совсем недавно его лишили престола, но он жаждет реванша. Обладает поддержкой народа, гордится красивым происхождением и щедро тратит средства из родовой казны.

«Краснодар» — мелкий, но чрезвычайно талантливый аристократ, претендент, который хорош всем, вот только безродность — вечное клеймо. Борис Годунов нашего футбола, которого уважают только в дни триумфа.

В том же положении когда-то был «Локомотив», который доказал свое право быть на вершине важными победами и славными рыцарями старой эпохи, первый из которых — Юрий Палыч Семин — все еще на коне.

И, наконец, «Ростов» — выходец из народа, этакий Емельян Пугачев, перед которым готовы преклонить колени уставшие от старых царей. Говорит с народом на одном языке, никого из себя не строит, звезд с неба не хватает, зато хваток и сметлив.

И чем хорош этот тур — четыре команды из пяти бьются друг с другом! Вот она, война пяти королей.

Первыми сошлись сир Юрий Семин из «Локомотива» и вожак донских казаков Валерий Карпин из «Ростова».

У простонародья получилось намного лучше. Намного!

Кто-то скажет, что благодаря удаче. Может быть. Да что «может» — точно. То, что в самом конце сотворил Чернов, чье спасение даже круче, чем у Комбарова с «Севильей», это — сразу во всех хит-парады. Просто фантастика. Железобетонный гол разбился вдребезги об уверенность и волю «Ростова». И «Ростов» победил. Став на данный момент единственным королем РПЛ.

Браво, Карпин. Тренер, к которому многие по-прежнему относятся снисходительно, доказывает свою состоятельность в профессии конкретным результатом. Как и почему — другой вопрос. Здесь важнее сам факт. К Карпину вопросов нет.

А еще один король — Элдор Шомуродов, форвард из Узбекистана, который тащит и «Ростов», и свое имя, и репутацию людей, которые его привезли в Россию. Мы улыбались, когда Еременко сказал, что этот парень должен забивать по 20 за сезон. Смеялись, когда Карпин сказал, что для него Шомуродов стоит 50 миллионов евро. Семь голов в восьми матчах — прекрасный темп. Зимнее трансферное окно может стать окном имени Шомуродова. И для нападающего и его агентов будет очень важно принять грамотное решение, чтобы не повторить судьбу Бухарова, который резко сдал после главного перехода в своей жизни.

При равном характере игры «Ростов» выглядел свежее и агрессивнее. «Локомотиву», который засветил Жоау Мариу и вообще давил во втором тайме, не хватало дерзости. Удачи тоже — о травме Алексея Миранчука не нужно забывать, это касается и сборной. Но ведь удача любит смелых.

Смелым был «Ростов». Поэтому сейчас он на вершине.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 19356 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук(Жоау Мариу)81′
Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)41′
Элдор Шомуродов58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Егор Бабурин
20Владислав Игнатьев
90+3′
78Дмитрий Чистяков
31Мачей Рыбус
64′
28Евгений Чернов
5Бенедикт Хеведес
6Рагнар Сигурдссон
14Ведран Чорлука
34Алексей Козлов
11Антон Миранчук
7Роман Еременко
39′
9Федор Смолов
14Элдор Шомуродов
6Дмитрий Баринов
17Матиас Норманн
26′
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
60′
17Рифат Жемалетдинов
60′
19Хорен Байрамян
22Лука Джорджевич
11Алексей Ионов
87′
59Алексей Миранчук
29′
23Александр Зуев
23Жоау Мариу
26Александр Саплинов
67′
25Арсений Логашов
88′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
21Удары (всего)17
7Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые3
14Фолы16
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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