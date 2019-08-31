Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной
По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит около трех недель.
По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит около трех недель.
23-летний хавбек не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). Вместо Миранчука в национальную команду вызван Руслан Камболов из «Краснодара».
В субботу Миранчук был заменен в первом тайме игры 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (1:2). Железнодорожники сообщили, что он получил травму задней поверхности бедра, в ближайшие дни хавбек будет проходить курс физиотерапии.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук(Жоау Мариу)
|81′
|Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)
|41′
|Элдор Шомуродов
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Егор Бабурин
|20
|Владислав Игнатьев
90+3′
|78
|Дмитрий Чистяков
|31
|Мачей Рыбус
64′
|28
|Евгений Чернов
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Ведран Чорлука
|34
|Алексей Козлов
|11
|Антон Миранчук
|7
|Роман Еременко
39′
|9
|Федор Смолов
|14
|Элдор Шомуродов
|6
|Дмитрий Баринов
|17
|Матиас Норманн
26′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Ивелин Попов
60′
|17
|Рифат Жемалетдинов
60′
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Лука Джорджевич
|11
|Алексей Ионов
87′
|59
|Алексей Миранчук
29′
|23
|Александр Зуев
|23
|Жоау Мариу
|26
|Александр Саплинов
67′
|25
|Арсений Логашов
88′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|21
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)