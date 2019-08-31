Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Леганес
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
43
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Брест
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Хетафе
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Вальядолид
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Боруссия Д
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Тамбов
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Брешиа
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Бордо
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Торпедо М
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Спартак-2
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Шинник
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Барселона
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Факел
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Шеффилд Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
61
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Падерборн
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Герта
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Сочи
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
13
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
СКА-Хабаровск
02
Все события
Фоторепортажи
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит около трех недель.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

23-летний хавбек не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). Вместо Миранчука в национальную команду вызван Руслан Камболов из «Краснодара».

В субботу Миранчук был заменен в первом тайме игры 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (1:2). Железнодорожники сообщили, что он получил травму задней поверхности бедра, в ближайшие дни хавбек будет проходить курс физиотерапии.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 19356 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук(Жоау Мариу)81′
Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)41′
Элдор Шомуродов58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Егор Бабурин
20Владислав Игнатьев
90+3′
78Дмитрий Чистяков
31Мачей Рыбус
64′
28Евгений Чернов
5Бенедикт Хеведес
6Рагнар Сигурдссон
14Ведран Чорлука
34Алексей Козлов
11Антон Миранчук
7Роман Еременко
39′
9Федор Смолов
14Элдор Шомуродов
6Дмитрий Баринов
17Матиас Норманн
26′
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
60′
17Рифат Жемалетдинов
60′
19Хорен Байрамян
22Лука Джорджевич
11Алексей Ионов
87′
59Алексей Миранчук
29′
23Александр Зуев
23Жоау Мариу
26Александр Саплинов
67′
25Арсений Логашов
88′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
21Удары (всего)17
7Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые3
14Фолы16
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Шомуродов казнил «Локо», у Чернова сэйв года
За «Барселону» зажигает 16-летний талант. Он уже забил
Неуправляемые монстры из НБА. Кого победила Россия
Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира
Разгромная победа вывела «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ
Футболист «Порту» на правах аренды перешел в «Зенит»
«Челси» упустил победу в матче с новичком АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь