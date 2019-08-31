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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» ушел от поражения в матче c «Тамбовом» в чемпионате России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:1. У «Тамбова» отличился Максим Осипенко (5-я минута). Ответный мяч в добавленное ко второму тайму время забил игрок «Ахмата» Бернард Бериша (90+2).

«Ахмат» с 8 очками занимает 12-е место в чемпионате России, «Тамбов» с пятью баллами идет 16-м.

«Ахмат» в девятом туре сыграет в гостях с «Ростовом», «Тамбов» примет московский ЦСКА.

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 8743 зрителя
Главные тренеры
Рашид РахимовАлександр Григорян
Голы
Бернард Бериша90+2′
Максим Осипенко(Валерий Чуперка)5′
Составы команд
33Виталий Гудиев
88Гиорги Шелия
40Ризван Уциев
2Алексей Рыбин
5Магомед Мусалов
3Гурам Тетрашвили
15Андрей Семенов
30Сослан Таказов
20Зоран Нижич
27′
55Максим Осипенко
19Олег Иванов
58Адессойе Ойеволе
18Андрес Понсе
92Валерий Чуперка
30′
23Антон Швец
25Павел Карасев
8Дамьян Шиманьски
54′
8Антон Килин
65′
77Бернард Бериша
11Бенито
90+1′
11Силва Лима Исмаэл
89′
77Михаил Костюков
81′
4Вилькер Анхель
9Хасан Мамтов
90+1′
22Лечи Садулаев
70′
14Хызыр Аппаев
65′
21Одисе Роши
48Андрей Часовских
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
21Удары (всего)5
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
18Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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