«Ахмат» ушел от поражения в матче c «Тамбовом» в чемпионате России
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:1. У «Тамбова» отличился Максим Осипенко (5-я минута). Ответный мяч в добавленное ко второму тайму время забил игрок «Ахмата» Бернард Бериша (90+2).
«Ахмат» с 8 очками занимает 12-е место в чемпионате России, «Тамбов» с пятью баллами идет 16-м.
«Ахмат» в девятом туре сыграет в гостях с «Ростовом», «Тамбов» примет московский ЦСКА.
|Рашид Рахимов
|Александр Григорян
|Бернард Бериша
|90+2′
|Максим Осипенко(Валерий Чуперка)
|5′
|33
|Виталий Гудиев
|88
|Гиорги Шелия
|40
|Ризван Уциев
|2
|Алексей Рыбин
|5
|Магомед Мусалов
|3
|Гурам Тетрашвили
|15
|Андрей Семенов
|30
|Сослан Таказов
|20
|Зоран Нижич
27′
|55
|Максим Осипенко
|19
|Олег Иванов
|58
|Адессойе Ойеволе
|18
|Андрес Понсе
|92
|Валерий Чуперка
30′
|23
|Антон Швец
|25
|Павел Карасев
|8
|Дамьян Шиманьски
54′
|8
|Антон Килин
65′
|77
|Бернард Бериша
|11
|Бенито
90+1′
|11
|Силва Лима Исмаэл
89′
|77
|Михаил Костюков
81′
|4
|Вилькер Анхель
|9
|Хасан Мамтов
90+1′
|22
|Лечи Садулаев
70′
|14
|Хызыр Аппаев
65′
|21
|Одисе Роши
|48
|Андрей Часовских
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|21
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)