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23:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осорио — наследник Ивановича? В «Зените» — новый защитник

Чемпион России арендовал у «Порту» 25-летнего венесуэльского защитника Йордана Осорио. Рассказываем главное о нем.

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Источник: Спорт-Экспресс

Школа Венесуэлы

Будущий футболист петербургского клуба родился в Баринасе и воспитывался главным клубом города — «Саморой». В 2010-е эта команда стала одной из сильнейших в Венесуэле — выиграла пять из семи последних чемпионатов. Три из них «Самора» взяла с Осорио в составе.

Венесуэлец играл в основе родного клуба с сезона-2014, причем поначалу в роли полузащитника. В качестве центрального хавбека он, в частности, провел матчи Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс» в марте 2015-го. Но в каждом из них «Самора» получила по пять пропущенных мячей, так что хвалиться тут нечем.

Но со следующего сезона юноша закрепился в основе уже в роли центрального защитника. В 2016-м на венесуэльца нацелилась португальская «Тондела» и перед трансфером местная пресса выделяла два основных качества футболиста — высокий процент выигранных единоборств, а также лишь 16 совершенных фолов и одну желтую карточку за сезон в «Саморе». «Если сравнить его с партнером по центру обороны Пауло Энрике Педрао, то Йордан совершал меньше ошибок и сделал больше подборов, чем бразилец», — писали венесуэльцы в 2016-м.

Начал с гола и двух удалений

Осорио полезен в атаке и еще в «Саморе» нередко забивал головой после подач угловых. А в «Тонделе» он отличился в первом же матче в основе — 28 января в игре с «Шавишем». Но неслучайно мы упомянули про дисциплинированность Осорио в Венесуэле — в Португалии его второй матч в основе закончился двумя желтыми карточками. Третий — тоже. Венесуэлец отбыл дисквалификацию за первое удаление, вышел в основе на матч с «Порту» и получил второе. На 42-й минуте игры он заработал пенальти в свои ворота («Порту» реализовал его) и получил первое предупреждение, а через три минуты — второе. После этого «Порту» забил еще три мяча.

Кстати, в «Тонделе» в сезоне-2016/17 вместе с Осорио числился в составе российский защитник Виталий Лысцов, арендованный у «Бенфики». Но в чемпионате они одновременно не выходили на поле.

Трансфер в «Порту»

Впрочем, после скомканного старта португальской карьеры Осорио пришел в себя и добился прогресса в «Тонделе».

В начале 2018-го у «Порту» возникли трудности с обороной, поэтому решено было арендовать Осорио у «Тонделы» — он сходу попал в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», но не сыграл.

Той весной Осорио вообще провел только одну встречу — заменил в основе дисквалифицированного Маркано. «Порту» в той игре уступил «Белененсишу» — 0:2, причем первый пропущенный мяч целиком на совести центра обороны. Осорио и Фелипе врезались друг в друга и позволили форварду соперника выйти один на один. Второй показательный момент из той игры: второй мяч «драконы» пропустили на 70-й минуте, а на 72-й Осорио заменили без видимых причин (у него, в отличие от Фелипе, даже не было желтой карточки).

Остановивший Бразилию

Но, несмотря на скверный дебют, «Порту» летом все равно решил выкупить Осорио за 2 миллиона евро и подписал с ним контракт до 2022 года. Верили в защитника и в Венесуэле — он еще летом 2017-го дебютировал за сборную, а в этом июне провел один из лучших матчей в карьере — против Бразилии на Кубке Америки. Венесуэла сдержала будущих триумфаторов турнира — 0:0. Причем та встреча осталась единственной для Осорио на Кубке.

Прошлый сезон защитник отпахал в «Гимарайнше», с которым занял пятое место в лиге и заслужил признание. Летом «Порту» вернул Осорио — он теоретически мог даже попасть в заявку на матчи с «Краснодаром». Но в Лиге чемпионов венесуэлец, вероятно, дебютирует с другой командой.

Очевидно, что в «Зените» Осорио не будет первым выбором Сергея Семака. Слишком много рисков, слишком мало места для иностранцев будет в заявке на следующий сезон. Поэтому Осорио пока просто берут в аренду. Но если новичок себя зарекомендует, то в следующем сезоне может составить полноценную связку с Ракицким — для Ивановича текущий сезон с большой вероятностью окажется последним в «Зените», и Осорио может его заменить. Будет ли он на Неве так же успешен, как другой венесуэлец — Рондон?

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