Черданцев пообещал постричься наголо, если «Ростов» станет чемпионом России
Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев пообещал постричься налысо, если «Ростов» выиграет текущий чемпионат России.
Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев пообещал постричься налысо, если «Ростов» выиграет текущий чемпионат России.
«Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что, если “Ростов” станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», — написал Черданцев в своём «твиттере».
Накануне клуб из