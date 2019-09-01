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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Черданцев пообещал постричься наголо, если «Ростов» станет чемпионом России

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев пообещал постричься налысо, если «Ростов» выиграет текущий чемпионат России.

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Источник: РИА "Новости"

«Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что, если “Ростов” станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», — написал Черданцев в своём «твиттере».

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Накануне клуб из Ростова-на-Дону в гостевой встрече переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1 и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков. Дублем отметился узбекский нападающий ростовчан Эльдор Шомуродов, у «Локо» забил Антон Миранчук. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» 15 сентября примет «Ахмат».

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