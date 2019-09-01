Бериша получил в подарок машину после гола в ворота «Тамбова» в ЧР

«Ахмат» в субботу в Грозном разошелся миром с «Тамбовом» в матче восьмого тура РПЛ — 1:1. Бериша принес своей команде ничью, забив гол в добавленное ко второму тайму время.

«После завершения матча “Ахмат” — “Тамбов” полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора ФК “Ахмат” — автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Уверен, большие победы нашего клуба еще впереди», — написал Даудов.