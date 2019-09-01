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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бериша получил в подарок машину после гола в ворота «Тамбова» в ЧР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил полузащитнику грозненского футбольного клуба «Ахмат» Бернарду Берише автомобиль после матча чемпионата России против «Тамбова», сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» в субботу в Грозном разошелся миром с «Тамбовом» в матче восьмого тура РПЛ — 1:1. Бериша принес своей команде ничью, забив гол в добавленное ко второму тайму время.

«После завершения матча “Ахмат” — “Тамбов” полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора ФК “Ахмат” — автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Уверен, большие победы нашего клуба еще впереди», — написал Даудов.

Во время загрузки произошла ошибка.

После восьми туров «Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в своем активе восемь очков.

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Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 8743 зрителя
Главные тренеры
Рашид РахимовАлександр Григорян
Голы
Бернард Бериша90+2′
Максим Осипенко(Валерий Чуперка)5′
Составы команд
33Виталий Гудиев
88Гиорги Шелия
40Ризван Уциев
2Алексей Рыбин
5Магомед Мусалов
3Гурам Тетрашвили
15Андрей Семенов
30Сослан Таказов
20Зоран Нижич
27′
55Максим Осипенко
19Олег Иванов
58Адессойе Ойеволе
18Андрес Понсе
92Валерий Чуперка
30′
23Антон Швец
25Павел Карасев
8Дамьян Шиманьски
54′
8Антон Килин
65′
77Бернард Бериша
11Бенито
90+1′
11Силва Лима Исмаэл
89′
77Михаил Костюков
81′
4Вилькер Анхель
9Хасан Мамтов
90+1′
22Лечи Садулаев
70′
14Хызыр Аппаев
65′
21Одисе Роши
48Андрей Часовских
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
21Удары (всего)5
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
18Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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