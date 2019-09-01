«Урал» обыграл «Краснодар» в молодежном первенстве
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в матче восьмого тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в матче восьмого тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в Сысерти, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный мяч на второй минуте игры забил Макс Жестарев.
Матч основных составов команд пройдет позже в воскресенье.