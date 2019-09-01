Чешский футболист Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

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Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет. «Спартак» приобрел чеха за сумму около €12 млн, переход Крала — второй самый крупный трансфер из чемпионата Чехии. Больше заплатила только дортмундская «Боруссия» «Спарте» за Томаша Росицки в 2001 году. Transfermarkt оценивает стоимость Крала в €3,5 млн.

«Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника. Мы давновели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхнейстрочке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладаетбольшим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас», — прокомментировал трансфер клубной пресс-службе гендиректор «Спартака» Томас Цорн.

Крал стал пятым чешским футболистом в истории «Спартака». Ранее за красно-белых выступали Мартин Йиранек, Радослав Ковач, Марек Сухи, Алеш Урбанек.

Крал является воспитанником «Славии», в 2017 году он перешел в «Теплице», а зимой 2019-го вернулся в родной клуб, с которым стал чемпионом страны и обладателем национального кубка. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в том числе два в квалификации Лиги чемпионов против румынского ЧФР, победа над которым обеспечила команде участие в групповой стадии турнира впервые за 12 лет. В составе сборной Чехии Крал провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.