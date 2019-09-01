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14:03 (мск), источник: ТАСС

Чешский футболист Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

ТАСС, 1 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с полузащитником Алексом Кралом, выступавшим за чешскую «Славию». Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов.

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Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет. «Спартак» приобрел чеха за сумму около €12 млн, переход Крала — второй самый крупный трансфер из чемпионата Чехии. Больше заплатила только дортмундская «Боруссия» «Спарте» за Томаша Росицки в 2001 году. Transfermarkt оценивает стоимость Крала в €3,5 млн.

«Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника. Мы давновели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхнейстрочке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладаетбольшим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас», — прокомментировал трансфер клубной пресс-службегендиректор «Спартака» Томас Цорн.

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Крал стал пятым чешским футболистом в истории «Спартака». Ранее за красно-белых выступали Мартин Йиранек, Радослав Ковач, Марек Сухи, Алеш Урбанек.

Крал является воспитанником «Славии», в 2017 году он перешел в «Теплице», а зимой 2019-го вернулся в родной клуб, с которым стал чемпионом страны и обладателем национального кубка. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в том числе два в квалификации Лиги чемпионов против румынского ЧФР, победа над которым обеспечила команде участие в групповой стадии турнира впервые за 12 лет. В составе сборной Чехии Крал провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Летом «Спартак» приобрел также Гуса Тила, Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова, арендовал Андре Шюррле. Покинули команду Луис Адриано, Фернандо, Сальваторе Боккетти, Софьян Ханни, Зе Луиш, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров.

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