Гендиректор ФК «Спартак» Цорн заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию

1 сентября 21-летний Крал перешел в «Спартак» за €12 млн. Ранее в летнее трансферное окно «Спартак» подписал контракты с полузащитниками Гусом Тилом и Резиуаном Мирзовым, а также нападающими Джорданом Ларссоном, Андре Шюррле (аренда) и Эсекьелем Понсе. При этом клуб продал защитников Дмитрия Комбарова и Сальваторе Боккетти, полузащитников Дениса Глушакова, Софьяна Ханни и Фернандо, а также нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.