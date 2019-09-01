Гендиректор ФК «Спартак» Цорн заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию
ТАСС, 1 сентября. Футбольный клуб «Спартак», подписав контракт с полузащитником чешской «Славии» Алексом Кралом, завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом
ТАСС, 1 сентября. Футбольный клуб «Спартак», подписав контракт с полузащитником чешской «Славии» Алексом Кралом, завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом
1 сентября 21-летний Крал перешел в «Спартак» за €12 млн. Ранее в летнее трансферное окно «Спартак» подписал контракты с полузащитниками Гусом Тилом и Резиуаном Мирзовым, а также нападающими Джорданом Ларссоном, Андре Шюррле (аренда) и Эсекьелем Понсе. При этом клуб продал защитников Дмитрия Комбарова и Сальваторе Боккетти, полузащитников Дениса Глушакова, Софьяна Ханни и Фернандо, а также нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.
«В связи с перестройкой команды трансферная кампания лета 2019 года получилась беспрецедентной по инвестициям, что стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдовича (владельца клуба Леонида Федуна — прим. ТАСС) выделить необходимый для этого бюджет, — сказал Цорн. — Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет».