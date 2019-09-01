Панов: Кононов вернет доверие болельщиков ФК «Спартак» в случае победы над «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в воскресенье на «Открытие-Арене», начало — 19:00 мск. После семи туров красно-белые находятся на третьем месте, набрав 14 очков, петербуржцы расположились двумя строчками ниже с таким же количеством баллов.

«Команды подходят к этому матчу в одинаковом негативном психологическом состоянии, — сказал Панов. — “Спартак” имеет небольшое преимущество, потому что играет дома, но в целом соперники равны. После последних поражений команды хотят реабилитироваться перед своими болельщиками, к тому же, надо решать вопрос по турнирному положению, обоим клубам хочется оторваться от преследователей. Ну и противостояние Москвы и Санкт-Петербурга никто не отменял, игроки желают доказать, что один из городов лучше».

«Сергей Семак максимум положительного делает для клуба, его любят болельщики. Я за Кононова переживаю, вылет из еврокубков (“Спартак” уступил португальской “Браге” в раунде плей-офф Лиги Европы по сумме двух встреч и покинул турнир — прим. ТАСС) повлияет на отношение фанатов к нему. Болельщики, мягко говоря, его не любят, поэтому Кононов должен победить сейчас, если он хочет вернуть доверие болельщиков», — подчеркнул Панов.

Также бывший нападающий сборной России поделился мнением о том, что будет мотивировать «Зенит» на победу в предстоящей встрече. «Клуб ни разу не побеждал на “Открытие-Арене”, футболистам хочется нарушить эту традицию. К тому же, “Зенит” не может победить два матча подряд в чемпионате России, в последнем туре проиграл в гостях “Уфе” (0:1), поэтому команде тоже очень нужна победа в сегодняшнем матче», — добавил Панов.