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15:05 (мск), источник: ТАСС

Панов: Кононов вернет доверие болельщиков ФК «Спартак» в случае победы над «Зенитом»

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сможет вернуть доверие болельщиков команды в случае победы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Таким мнением с ТАСС поделился бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Панов.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в воскресенье на «Открытие-Арене», начало — 19:00 мск. После семи туров красно-белые находятся на третьем месте, набрав 14 очков, петербуржцы расположились двумя строчками ниже с таким же количеством баллов.

«Команды подходят к этому матчу в одинаковом негативном психологическом состоянии, — сказал Панов. — “Спартак” имеет небольшое преимущество, потому что играет дома, но в целом соперники равны. После последних поражений команды хотят реабилитироваться перед своими болельщиками, к тому же, надо решать вопрос по турнирному положению, обоим клубам хочется оторваться от преследователей. Ну и противостояние Москвы и Санкт-Петербурга никто не отменял, игроки желают доказать, что один из городов лучше».

«Сергей Семак максимум положительного делает для клуба, его любят болельщики. Я за Кононова переживаю, вылет из еврокубков (“Спартак” уступил португальской “Браге” в раунде плей-офф Лиги Европы по сумме двух встреч и покинул турнир — прим. ТАСС) повлияет на отношение фанатов к нему. Болельщики, мягко говоря, его не любят, поэтому Кононов должен победить сейчас, если он хочет вернуть доверие болельщиков», — подчеркнул Панов.

Также бывший нападающий сборной России поделился мнением о том, что будет мотивировать «Зенит» на победу в предстоящей встрече. «Клуб ни разу не побеждал на “Открытие-Арене”, футболистам хочется нарушить эту традицию. К тому же, “Зенит” не может победить два матча подряд в чемпионате России, в последнем туре проиграл в гостях “Уфе” (0:1), поэтому команде тоже очень нужна победа в сегодняшнем матче», — добавил Панов.

На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственным за которую назначены Михаил Вилков и Сергей Карасев. «Хотелось бы, чтобы главный арбитр Виталий Мешков был самой незаметной фигурой в сегодняшнем матче. Я верю, что судейство будет объективным и беспристрастным, VAR в этом поможет», — резюмировал Панов.

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