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15:15 (мск), источник: ТАСС

Шведский футболист Оскар Хильемарк перешел из итальянского «Дженоа» в «Динамо»

ТАСС, 1 сентября. Шведский полузащитник Оскар Хильемарк перешел в московский футбольный клуб «Динамо» из итальянского «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба генуэзской команды.

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Источник: AFP 2019

Подробности перехода 27-летнего футболиста не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн.

Хильемарк становился чемпионом Швеции (2012) в составе «Эльфсборга», победителем чемпионата Нидерландов (2015) с ПСВ. Также выступал за итальянский «Палермо» и греческий «Панатинаикос».

В прошлом сезоне Хильемарк провел в составе «Дженоа» в чемпионате Италии 17 матчей, в которых сумел забить один гол. В составе национальной команды Швеции на его счету 27 игр и два мяча, с молодежной сборной страны он стал победителем чемпионата Европы (2015).

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