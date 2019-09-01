Шведский футболист Оскар Хильемарк перешел из итальянского «Дженоа» в «Динамо»
ТАСС, 1 сентября. Шведский полузащитник Оскар Хильемарк перешел в московский футбольный клуб «Динамо» из итальянского «Дженоа». Об этом сообщает
ТАСС, 1 сентября. Шведский полузащитник Оскар Хильемарк перешел в московский футбольный клуб «Динамо» из итальянского «Дженоа». Об этом сообщает
Подробности перехода 27-летнего футболиста не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн.
Хильемарк становился чемпионом Швеции (2012) в составе «Эльфсборга», победителем чемпионата Нидерландов (2015) с ПСВ. Также выступал за итальянский «Палермо» и греческий «Панатинаикос».
В прошлом сезоне Хильемарк провел в составе «Дженоа» в чемпионате Италии 17 матчей, в которых сумел забить один гол. В составе национальной команды Швеции на его счету 27 игр и два мяча, с молодежной сборной страны он стал победителем чемпионата Европы (2015).