«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

В составе хозяев забил Юрий Бавин (22-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). За «Краснодар» забили Дмитрий Скопинцев (19), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82).
Для 22-летнего Скопинцева этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Ари был признан лучшим игроком матча.
Встреча стала 18-й между командами во всех турнирах, «Краснодар» одержал восьмую победу, в трех матчах побеждал «Урал», еще в семи играх была зафиксирована ничья.
В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, имея в активе 10 очков. «Краснодар» набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата.
В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с московским «Спартаком» 15 сентября, в тот же день «Краснодар» дома примет самарские «Крылья Советов».