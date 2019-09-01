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16:02 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забил Юрий Бавин (22-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). За «Краснодар» забили Дмитрий Скопинцев (19), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82).

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Для 22-летнего Скопинцева этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Ари был признан лучшим игроком матча.

Встреча стала 18-й между командами во всех турнирах, «Краснодар» одержал восьмую победу, в трех матчах побеждал «Урал», еще в семи играх была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, имея в активе 10 очков. «Краснодар» набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с московским «Спартаком» 15 сентября, в тот же день «Краснодар» дома примет самарские «Крылья Советов».

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Урал
2:4
Первый тайм: 1:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18388 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновМурад Мусаев
Голы
Юрий Бавин(Николай Димитров)21′
Дмитрий Скопинцев(Арикленес да Силва Ари, Вандерсон Масиэл)19′
Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)68′
Арикленес да Силва Ари(Кристоффер Олссон)38′
Даниил Уткин80′
Вандерсон Масиэл(Даниил Уткин)82′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
39Матвей Сафонов
15Денис Кулаков
98Сергей Петров
90+3′
27Михаил Меркулов
6Кристиан Рамирес
3Вараздат Ароян
3Йон Гудни Фьолусон
19Денис Поляков
5Урош Спаич
14Юрий Бавин
52Тонни Вилена
6Рафал Аугустыняк
10Вандерсон Масиэл
13Петрюс Бумаль
81′
77Руслан Камболов
17Николай Димитров
78′
14Кристоффер Олссон
59′69′
18Михал Кухарчик
47Даниил Уткин
10Эрик Бикфалви
56′
9Арикленес да Силва Ари
69′
58Отман Эль-Кабир
17Иван Игнатьев
20Андрей Панюков
46′
11Дмитрий Скопинцев
79′
11Владимир Ильин
21Юнес Намли
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты6
12Удары (всего)18
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
4Угловые5
9Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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