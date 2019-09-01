«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забил Юрий Бавин (22-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). За «Краснодар» забили Дмитрий Скопинцев (19), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82).

Для 22-летнего Скопинцева этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Ари был признан лучшим игроком матча.

Встреча стала 18-й между командами во всех турнирах, «Краснодар» одержал восьмую победу, в трех матчах побеждал «Урал», еще в семи играх была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, имея в активе 10 очков. «Краснодар» набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата.