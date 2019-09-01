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16:30 (мск), источник: Sport24

6 голов из матча «Краснодара», которые сведут вас с ума перед битвой «Спартака» и «Зенита»

Клуб Сергея Галицкого на первом месте!

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Источник: РИА "Новости"

Выиграв в Екатеринбурге, краснодарцы догоняли бы «Ростов», ставший хедлайнером таблицы после победы над «Локо». Помочь южанам не мог Магомед Шапи-Сулейманов, сломавшийся в ответной игре с «Олимпиакосом», зато в строй вернулся Ари.

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И именно бразилец героем первого тайма, в котором «Краснодар» выдал две стильные голевые комбинации.

Здесь он помог Скопинцеву, аккуратно катнувшему в угол ворот. Порадуемся за Дмитрия — в этом сезоне он сыграл лишь во втором тайме с Олимпиакосом и как никто нуждался в голе:

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«Урал» сравнял почти сразу — после идеальной подачи Димитрова головой сыграл Бавин. В остальном уральцы смотрелись максимально гостеприимно:

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Но краснодарцы продолжили упражняться и эстетике и ближе к перерыву закатили второй гол, на этот точку в комбинации ставил Ари:

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«Я был травмирован три недели. Приятно вернуться на поле и забить гол. Я очень счастлив», — скажет потом Ари в эфире «Матч Премьер».

После перерыва «Урал» взбодрился, и «Краснодар» на время вспомнил про оборону. Но в самый неподходящий момент травму получил Бикфалви, а заменившему его Эль-Кабиру первым делом досталось по ногам от Ольссона.

Но Эль-Кабир поднялся и положил такую красоту:

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Сразу после этого появились свежие Уткин и Игнатьев, которые сделали третий гол «Краснодара»:

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А в самом конце в спор за красивый мяч в игре ворвался Вандерсон, бабахнувший в самую девятку:

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4:2 — и «Краснодар» поднимается на первое место, набрав равное количество очков с ростовчанами — по 17. Вечером к ним может присоединиться еще один клуб — «Зенит» или «Спартак».

РПЛ-2019/20. 8-й тур

«Урал» — «Краснодар» 2:4 (1:2)

Голы: Скопинцев, 19 (0:1), Бавин, 21 (1:1), Ари, 38 (1:2), Эль-Кабир, 68 (2:2), Уткин, 80 (2:3), Вандерсон, 82 (2:4).

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Урал
2:4
Первый тайм: 1:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18388 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновМурад Мусаев
Голы
Юрий Бавин(Николай Димитров)21′
Дмитрий Скопинцев(Арикленес да Силва Ари, Вандерсон Масиэл)19′
Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)68′
Арикленес да Силва Ари(Кристоффер Олссон)38′
Даниил Уткин80′
Вандерсон Масиэл(Даниил Уткин)82′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
39Матвей Сафонов
15Денис Кулаков
98Сергей Петров
90+3′
27Михаил Меркулов
6Кристиан Рамирес
3Вараздат Ароян
3Йон Гудни Фьолусон
19Денис Поляков
5Урош Спаич
14Юрий Бавин
52Тонни Вилена
6Рафал Аугустыняк
10Вандерсон Масиэл
13Петрюс Бумаль
81′
77Руслан Камболов
17Николай Димитров
78′
14Кристоффер Олссон
59′69′
18Михал Кухарчик
47Даниил Уткин
10Эрик Бикфалви
56′
9Арикленес да Силва Ари
69′
58Отман Эль-Кабир
17Иван Игнатьев
20Андрей Панюков
46′
11Дмитрий Скопинцев
79′
11Владимир Ильин
21Юнес Намли
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты6
12Удары (всего)18
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
4Угловые5
9Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
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