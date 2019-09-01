6 голов из матча «Краснодара», которые сведут вас с ума перед битвой «Спартака» и «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Выиграв в Екатеринбурге, краснодарцы догоняли бы «Ростов», ставший хедлайнером таблицы после победы над «Локо». Помочь южанам не мог Магомед Шапи-Сулейманов, сломавшийся в ответной игре с «Олимпиакосом», зато в строй вернулся Ари.

И именно бразилец героем первого тайма, в котором «Краснодар» выдал две стильные голевые комбинации.

Здесь он помог Скопинцеву, аккуратно катнувшему в угол ворот. Порадуемся за Дмитрия — в этом сезоне он сыграл лишь во втором тайме с Олимпиакосом и как никто нуждался в голе:

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«Урал» сравнял почти сразу — после идеальной подачи Димитрова головой сыграл Бавин. В остальном уральцы смотрелись максимально гостеприимно:

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Но краснодарцы продолжили упражняться и эстетике и ближе к перерыву закатили второй гол, на этот точку в комбинации ставил Ари:

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«Я был травмирован три недели. Приятно вернуться на поле и забить гол. Я очень счастлив», — скажет потом Ари в эфире «Матч Премьер».

После перерыва «Урал» взбодрился, и «Краснодар» на время вспомнил про оборону. Но в самый неподходящий момент травму получил Бикфалви, а заменившему его Эль-Кабиру первым делом досталось по ногам от Ольссона.

Но Эль-Кабир поднялся и положил такую красоту:

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Сразу после этого появились свежие Уткин и Игнатьев, которые сделали третий гол «Краснодара»:

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А в самом конце в спор за красивый мяч в игре ворвался Вандерсон, бабахнувший в самую девятку:

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4:2 — и «Краснодар» поднимается на первое место, набрав равное количество очков с ростовчанами — по 17. Вечером к ним может присоединиться еще один клуб — «Зенит» или «Спартак».

РПЛ-2019/20. 8-й тур

«Урал» — «Краснодар» 2:4 (1:2)