6 голов из матча «Краснодара», которые сведут вас с ума перед битвой «Спартака» и «Зенита»
Клуб Сергея Галицкого на первом месте!
Клуб Сергея Галицкого на первом месте!
Выиграв в Екатеринбурге, краснодарцы догоняли бы «Ростов», ставший хедлайнером таблицы после победы над «Локо». Помочь южанам не мог Магомед
И именно бразилец героем первого тайма, в котором «Краснодар» выдал две стильные голевые комбинации.
Здесь он помог Скопинцеву, аккуратно катнувшему в угол ворот. Порадуемся за Дмитрия — в этом сезоне он сыграл лишь во втором тайме с Олимпиакосом и как никто нуждался в голе:
«Урал» сравнял почти сразу — после идеальной подачи Димитрова головой сыграл Бавин. В остальном уральцы смотрелись максимально гостеприимно:
Но краснодарцы продолжили упражняться и эстетике и ближе к перерыву закатили второй гол, на этот точку в комбинации ставил Ари:
«Я был травмирован три недели. Приятно вернуться на поле и забить гол. Я очень счастлив», — скажет потом Ари в эфире «Матч Премьер».
После перерыва «Урал» взбодрился, и «Краснодар» на время вспомнил про оборону. Но в самый неподходящий момент травму получил Бикфалви, а заменившему его
Но
Сразу после этого появились свежие Уткин и Игнатьев, которые сделали третий гол «Краснодара»:
А в самом конце в спор за красивый мяч в игре ворвался Вандерсон, бабахнувший в самую девятку:
4:2 — и «Краснодар» поднимается на первое место, набрав равное количество очков с ростовчанами — по 17. Вечером к ним может присоединиться еще один клуб — «Зенит» или «Спартак».
«Урал» — «Краснодар» 2:4 (1:2)
Голы: Скопинцев, 19 (0:1), Бавин, 21 (1:1), Ари, 38 (1:2),
|Дмитрий Парфенов
|Мурад Мусаев
|Юрий Бавин(Николай Димитров)
|21′
|Дмитрий Скопинцев(Арикленес да Силва Ари, Вандерсон Масиэл)
|19′
|Отман Эль-Кабир(Николай Димитров)
|68′
|Арикленес да Силва Ари(Кристоффер Олссон)
|38′
|Даниил Уткин
|80′
|Вандерсон Масиэл(Даниил Уткин)
|82′
|31
|Ярослав Годзюр
|39
|Матвей Сафонов
|15
|Денис Кулаков
|98
|Сергей Петров
90+3′
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Вараздат Ароян
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|19
|Денис Поляков
|5
|Урош Спаич
|14
|Юрий Бавин
|52
|Тонни Вилена
|6
|Рафал Аугустыняк
|10
|Вандерсон Масиэл
|13
|Петрюс Бумаль
81′
|77
|Руслан Камболов
|17
|Николай Димитров
78′
|14
|Кристоффер Олссон
59′69′
|18
|Михал Кухарчик
|47
|Даниил Уткин
|10
|Эрик Бикфалви
56′
|9
|Арикленес да Силва Ари
69′
|58
|Отман Эль-Кабир
|17
|Иван Игнатьев
|20
|Андрей Панюков
46′
|11
|Дмитрий Скопинцев
79′
|11
|Владимир Ильин
|21
|Юнес Намли
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)