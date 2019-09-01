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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч РПЛ

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч восьмого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом». Об этом сообщают «Известия».

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За кем именно следил представитель английской команды, неизвестно. Ранее в СМИ не появлялось информации об интересе МЮ к кому-либо из участников встречи.

Игра «Локомотив» — «Ростов» прошла в Москве в субботу, 31 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вышли на первое место в РПЛ.

«Манчестер Юнайтед» после четырех туров чемпионата страны имеет в активе пять очков и занимает седьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 19356 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук(Жоау Мариу)81′
Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)41′
Элдор Шомуродов58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Егор Бабурин
20Владислав Игнатьев
90+3′
78Дмитрий Чистяков
31Мачей Рыбус
64′
28Евгений Чернов
5Бенедикт Хеведес
6Рагнар Сигурдссон
14Ведран Чорлука
34Алексей Козлов
11Антон Миранчук
7Роман Еременко
39′
9Федор Смолов
14Элдор Шомуродов
6Дмитрий Баринов
17Матиас Норманн
26′
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
60′
17Рифат Жемалетдинов
60′
19Хорен Байрамян
22Лука Джорджевич
11Алексей Ионов
87′
59Алексей Миранчук
29′
23Александр Зуев
23Жоау Мариу
26Александр Саплинов
67′
25Арсений Логашов
88′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
21Удары (всего)17
7Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые3
14Фолы16
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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