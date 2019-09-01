Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч РПЛ
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч восьмого тура Российской
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч восьмого тура Российской
За кем именно следил представитель английской команды, неизвестно. Ранее в СМИ не появлялось информации об интересе МЮ к
Игра «Локомотив» — «Ростов» прошла в Москве в субботу, 31 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вышли на первое место в РПЛ.
«Манчестер Юнайтед» после четырех туров чемпионата страны имеет в активе пять очков и занимает седьмое место в Английской
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук(Жоау Мариу)
|81′
|Элдор Шомуродов(Евгений Чернов)
|41′
|Элдор Шомуродов
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Егор Бабурин
|20
|Владислав Игнатьев
90+3′
|78
|Дмитрий Чистяков
|31
|Мачей Рыбус
64′
|28
|Евгений Чернов
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Ведран Чорлука
|34
|Алексей Козлов
|11
|Антон Миранчук
|7
|Роман Еременко
39′
|9
|Федор Смолов
|14
|Элдор Шомуродов
|6
|Дмитрий Баринов
|17
|Матиас Норманн
26′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Ивелин Попов
60′
|17
|Рифат Жемалетдинов
60′
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Лука Джорджевич
|11
|Алексей Ионов
87′
|59
|Алексей Миранчук
29′
|23
|Александр Зуев
|23
|Жоау Мариу
|26
|Александр Саплинов
67′
|25
|Арсений Логашов
88′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|21
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)