Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч РПЛ

За кем именно следил представитель английской команды, неизвестно. Ранее в СМИ не появлялось информации об интересе МЮ к кому-либо из участников встречи.

Игра «Локомотив» — «Ростов» прошла в Москве в субботу, 31 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вышли на первое место в РПЛ.