Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Рома
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Монако
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
24
Все события
Фоторепортажи
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
14Образы Евгении Медведевой
19:01 (мск), источник: Sport24

У Гогуа — пушечный дебют в Туле! Он подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год

Даже новая травма не проблема.

Наверх

После семи туров ЦСКА и «Арсенал» шли вровень, сразу вслед за первой пятеркой. Виктор Гончаренко бросил в бой Седрика Гогуа через три дня после его подписания — теперь ясно, как нужен был ивуариец тренеру и как быстро разочаровал его Шарлия. С хорватом в составе ЦСКА пропустил всего два гола, оба в Самаре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гости начали еще резвее, чем в последних встречах: за девять минут — пять ударов. «Арсенал» забил первым же попаданием: во втором матче подряд результативным действием отличился Даниил Лесовой.

Формально Ткачев отдавал предголевой пас из-под Гогуа, затем Седрик бесцельно поднял руку вверх, моля об офсайде, да и ближе всех Лесовому в момент удара был именно он. Но вообще-то контрвыпад начался с обреза Дивеева, там же, в центре поля, не успел с перехватом Дивеев. Все еще не исключено, что Седрик — находка селекции, но одного его явно не хватит.

Читайте также
6 голов из матча «Краснодара», которые сведут вас с ума перед битвой «Спартака» и «Зенита»

Пропускать первым — давний стресс для ЦСКА, но в этот раз отыграться получилось быстро. Свой первый мяч за ЦСКА — и вообще во взрослой карьере — забил Ахметов. В ЦСКА Ильзат сейчас главный опорник (особенно с окончательным уходом Бийола в атаку), а тут он показал такую сноровистость, словно давно соскучился по работе ближе в атаке и только и ждал этого шанса.

До перерыва «Арсенал» бил даже чаще, но ЦСКА угрожал острее. Кончился тайм очередной травмой — Гончаренко и игроки винят в этой волне повреждений жесткость соперников и неосмотрительность судей, но кого обвинить в подрыве здоровья Бийола, неясно совсем. Все случилось совсем на ровном месте, а покидал поле Яка, держась за поясницу.

Травму в концовке получил и Ахметов — как и Шарлии на той неделе, Ильзат повредил руку.

Во втором тайме ЦСКА не поник. Главной угрозой у «Арсенала» был Луценко, позже скорости добавил Кангва — против таких угроз ЦСКА выстоял. У ЦСКА получалось не все: Марио не творил магии, как в двух прошлых турах, Влашич только всплесками напоминал себя годичной давности, а у Чалова сбился прицелом — но даже при таких раскладах ЦСКА увереннее смотрелся у чужих ворот.

И все равно неожиданно, что эффективнее всех сработал Гогуа. На дальней штанге он замкнул навес Облякова так, будто этот ход отрабатывали месяц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перехваливать Седрика не за что: в конце первого тайма от него совсем уж глупо отскочил мяч на Ломовицкого — повезло, что Александр угодил в перекладину. Но факт: Гогуа забивает уже в третий раз в сезоне, и всякий раз его команда набирает очки.

Тут бы надо подвести для ЦСКА итоги лета — и побед вроде больше, чем поражений, и голов меньше пропустил только «Зенит», и место в тройке (до матча «Спартака» с «Зенитом»). Но слишком много зависит от того, как клуб и его селекционеры проведут 2 сентября — год назад ЦСКА тоже проворачивал трансферы на флажке, а теперь от них зависит еще больше.

А то так и придется надеяться на Гогуа.

ЦСКА не одерживал волевых побед в чемпионате с весны 2018 года — тогда одолеть «Краснодар» (тоже 2:1) помог дубль Ахмеда Мусы. Три года ЦСКА не забивал и не выигрывал в выездных матчах с «Арсеналом».

Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 18758 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВиктор Гончаренко
Голы
Даниил Лесовой(Евгений Луценко, Сергей Ткачев)10′
Ильзат Ахметов17′
Седрик Гогуа(Иван Обляков)74′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Игорь Акинфеев
9Кирилл Комбаров
23Хердур Магнуссон
21Виктор Альварес
27Седрик Гогуа
6Максим Беляев
78Игорь Дивеев
8Гиа Григалава
2Мариу Фернандес
23Игорь Горбатенко
20Константин Кучаев
48Евгений Луценко
8Никола Влашич
22Даниил Лесовой
9Федор Чалов
11Сергей Ткачев
58′
7Ильзат Ахметов
90′
4Роберт Бауэр
87Константин Марадишвили
20Горан Чаушич
38′89′
29Яка Бийол
43′
29Ламек Банда
19Такума Нисимура
27Александр Ломовицкий
73′74′
98Иван Обляков
48′75′
10Эванс Кангва
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты10
12Удары (всего)24
6Удары в створ10
1Штанги, перекладины0
5Угловые9
11Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Секс с американками? Будто не ты трахнул, а тебя. Предпочитаю чернокожих". Откровения Тактарова
«Самое грязное порно всех времен». Pornhub привлек внимание к пластиковому загрязнению планеты
СМИ: Окружение Неймара подтвердило, что он остается в ПСЖ
«Краснодар» вышел на первое место после матча с шестью голами
Чудо-гол. Пушка «Авангарда» пробила чемпиона КХЛ
Пилот «Феррари» Леклер впервые победил на этапах «Формулы-1»
«Спартак» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Российские волейболистки вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь