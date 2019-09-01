У Гогуа — пушечный дебют в Туле! Он подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год

После семи туров ЦСКА и «Арсенал» шли вровень, сразу вслед за первой пятеркой. Виктор Гончаренко бросил в бой Седрика Гогуа через три дня после его подписания — теперь ясно, как нужен был ивуариец тренеру и как быстро разочаровал его Шарлия. С хорватом в составе ЦСКА пропустил всего два гола, оба в Самаре.

Гости начали еще резвее, чем в последних встречах: за девять минут — пять ударов. «Арсенал» забил первым же попаданием: во втором матче подряд результативным действием отличился Даниил Лесовой.

Формально Ткачев отдавал предголевой пас из-под Гогуа, затем Седрик бесцельно поднял руку вверх, моля об офсайде, да и ближе всех Лесовому в момент удара был именно он. Но вообще-то контрвыпад начался с обреза Дивеева, там же, в центре поля, не успел с перехватом Дивеев. Все еще не исключено, что Седрик — находка селекции, но одного его явно не хватит.

Пропускать первым — давний стресс для ЦСКА, но в этот раз отыграться получилось быстро. Свой первый мяч за ЦСКА — и вообще во взрослой карьере — забил Ахметов. В ЦСКА Ильзат сейчас главный опорник (особенно с окончательным уходом Бийола в атаку), а тут он показал такую сноровистость, словно давно соскучился по работе ближе в атаке и только и ждал этого шанса.

До перерыва «Арсенал» бил даже чаще, но ЦСКА угрожал острее. Кончился тайм очередной травмой — Гончаренко и игроки винят в этой волне повреждений жесткость соперников и неосмотрительность судей, но кого обвинить в подрыве здоровья Бийола, неясно совсем. Все случилось совсем на ровном месте, а покидал поле Яка, держась за поясницу.

Травму в концовке получил и Ахметов — как и Шарлии на той неделе, Ильзат повредил руку.

Во втором тайме ЦСКА не поник. Главной угрозой у «Арсенала» был Луценко, позже скорости добавил Кангва — против таких угроз ЦСКА выстоял. У ЦСКА получалось не все: Марио не творил магии, как в двух прошлых турах, Влашич только всплесками напоминал себя годичной давности, а у Чалова сбился прицелом — но даже при таких раскладах ЦСКА увереннее смотрелся у чужих ворот.

И все равно неожиданно, что эффективнее всех сработал Гогуа. На дальней штанге он замкнул навес Облякова так, будто этот ход отрабатывали месяц.

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Перехваливать Седрика не за что: в конце первого тайма от него совсем уж глупо отскочил мяч на Ломовицкого — повезло, что Александр угодил в перекладину. Но факт: Гогуа забивает уже в третий раз в сезоне, и всякий раз его команда набирает очки.

Тут бы надо подвести для ЦСКА итоги лета — и побед вроде больше, чем поражений, и голов меньше пропустил только «Зенит», и место в тройке (до матча «Спартака» с «Зенитом»). Но слишком много зависит от того, как клуб и его селекционеры проведут 2 сентября — год назад ЦСКА тоже проворачивал трансферы на флажке, а теперь от них зависит еще больше.

А то так и придется надеяться на Гогуа.