У Гогуа — пушечный дебют в Туле! Он подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год
Даже новая травма не проблема.
Даже новая травма не проблема.
После семи туров ЦСКА и «Арсенал» шли вровень, сразу вслед за первой пятеркой. Виктор Гончаренко бросил в бой Седрика Гогуа через три дня после его подписания — теперь ясно, как нужен был ивуариец тренеру и как быстро разочаровал его Шарлия. С хорватом в составе ЦСКА пропустил всего два гола, оба в Самаре.
Гости начали еще резвее, чем в последних встречах: за девять минут — пять ударов. «Арсенал» забил первым же попаданием: во втором матче подряд результативным действием отличился Даниил Лесовой.
Формально Ткачев отдавал предголевой пас
Пропускать первым — давний стресс для ЦСКА, но в этот раз отыграться получилось быстро. Свой первый мяч за ЦСКА — и вообще во взрослой карьере — забил Ахметов. В ЦСКА Ильзат сейчас главный опорник (особенно с окончательным уходом Бийола в атаку), а тут он показал такую сноровистость, словно давно соскучился по работе ближе в атаке и только и ждал этого шанса.
До перерыва «Арсенал» бил даже чаще, но ЦСКА угрожал острее. Кончился тайм очередной травмой — Гончаренко и игроки винят в этой волне повреждений жесткость соперников и неосмотрительность судей, но кого обвинить в подрыве здоровья Бийола, неясно совсем. Все случилось совсем на ровном месте, а покидал поле Яка, держась за поясницу.
Травму в концовке получил и Ахметов — как и Шарлии на той неделе, Ильзат повредил руку.
Во втором тайме ЦСКА не поник. Главной угрозой у «Арсенала» был Луценко, позже скорости добавил Кангва — против таких угроз ЦСКА выстоял. У ЦСКА получалось не все: Марио не творил магии, как в двух прошлых турах, Влашич только всплесками напоминал себя годичной давности, а у Чалова сбился прицелом — но даже при таких раскладах ЦСКА увереннее смотрелся у чужих ворот.
И все равно неожиданно, что эффективнее всех сработал Гогуа. На дальней штанге он замкнул навес Облякова так, будто этот ход отрабатывали месяц.
Перехваливать Седрика не за что: в конце первого тайма от него совсем уж глупо отскочил мяч на Ломовицкого — повезло, что Александр угодил в перекладину. Но факт: Гогуа забивает уже в третий раз в сезоне, и всякий раз его команда набирает очки.
Тут бы надо подвести для ЦСКА итоги лета — и побед вроде больше, чем поражений, и голов меньше пропустил только «Зенит», и место в тройке (до матча «Спартака» с «Зенитом»). Но слишком много зависит от того, как клуб и его селекционеры проведут 2 сентября — год назад ЦСКА тоже проворачивал трансферы на флажке, а теперь от них зависит еще больше.
А то так и придется надеяться на Гогуа.
ЦСКА не одерживал волевых побед в чемпионате с весны 2018 года — тогда одолеть «Краснодар» (тоже 2:1) помог дубль Ахмеда Мусы. Три года ЦСКА не забивал и не выигрывал в выездных матчах с «Арсеналом».
|Игорь Черевченко
|Виктор Гончаренко
|Даниил Лесовой(Евгений Луценко, Сергей Ткачев)
|10′
|Ильзат Ахметов
|17′
|Седрик Гогуа(Иван Обляков)
|74′
|36
|Михаил Левашов
|35
|Игорь Акинфеев
|9
|Кирилл Комбаров
|23
|Хердур Магнуссон
|21
|Виктор Альварес
|27
|Седрик Гогуа
|6
|Максим Беляев
|78
|Игорь Дивеев
|8
|Гиа Григалава
|2
|Мариу Фернандес
|23
|Игорь Горбатенко
|20
|Константин Кучаев
|48
|Евгений Луценко
|8
|Никола Влашич
|22
|Даниил Лесовой
|9
|Федор Чалов
|11
|Сергей Ткачев
58′
|7
|Ильзат Ахметов
90′
|4
|Роберт Бауэр
|87
|Константин Марадишвили
|20
|Горан Чаушич
38′89′
|29
|Яка Бийол
43′
|29
|Ламек Банда
|19
|Такума Нисимура
|27
|Александр Ломовицкий
73′74′
|98
|Иван Обляков
48′75′
|10
|Эванс Кангва
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|10
|12
|Удары (всего)
|24
|6
|Удары в створ
|10
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)