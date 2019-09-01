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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Мирзов получил перелом кости стопы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов получил перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мирзов не попал в заявку на воскресную встречу чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом». Полузащитник получил травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги».

Отмечается, что точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7−10 дней.

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