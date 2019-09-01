Мирзов получил перелом кости стопы
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов получил перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов получил перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение
Мирзов не попал в заявку на воскресную встречу чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом». Полузащитник получил травму в ответном матче раунда
Отмечается, что точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7−10 дней.