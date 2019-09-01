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1 сентября, источник: ТАСС

«Тамбов» арендует футболиста «Спартака» Мелкадзе до конца сезона

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб «Тамбов» арендует нападающего московского «Спартака» Георгия Мелкадзе до конца сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

Мелкадзе является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду с 2014 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в двух матчах РПЛ.

«Мы арендуем Мелкадзе до конца сезона. У нас уже есть все договоренности со “Спартаком”, завтра будем оформлять аренду без права выкупа», — сказал Худяков.

За «Спартак» Мелкадзе провел 22 матча в карьере и не отметился результативными действиями. Сезон-2017/18 футболист провел в «Тосно» и стал обладателем Кубка России. В составе юношеской сборной России Мелкадзе завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2015 года.

«Тамбов» идет последним в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после восьми туров.

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