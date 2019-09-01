«Тамбов» арендует футболиста «Спартака» Мелкадзе до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Мелкадзе является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду с 2014 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в двух матчах РПЛ.

«Мы арендуем Мелкадзе до конца сезона. У нас уже есть все договоренности со “Спартаком”, завтра будем оформлять аренду без права выкупа», — сказал Худяков.

За «Спартак» Мелкадзе провел 22 матча в карьере и не отметился результативными действиями. Сезон-2017/18 футболист провел в «Тосно» и стал обладателем Кубка России. В составе юношеской сборной России Мелкадзе завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2015 года.