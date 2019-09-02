Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Селюк: Гогуа будет лучшим не только в России, но и в Европе

Дмитрий Селюк, агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа, поделился мнением о дебютном матче 25-летнего игрока в составе «армейцев».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гогуа помог ЦСКА одержать победу со счётом 2:1 в выездной встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», забив победный гол на 74-й минуте.

«Не сомневался в удачном старте Седрика. Я всегда говорил, что он футболист с большой буквы. Увидите, Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе. Спасибо Гинеру, Бабаеву и Дюкову. Несмотря на всю критику и ушат помоев, которые выливались на Гогуа, “армейский” клуб показал себя как независимая сторона, хорошо разбирающаяся в футболе. Отдельная благодарность Гончаренко, который понял, что за футболист к нему попал, и буквально через тренировку выпустил Седрика на игру, в которой он забил победный мяч. Уверен, что ЦСКА не только не прогадал, но и заработает на нём большие деньги», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.

Читайте также
Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 18758 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВиктор Гончаренко
Голы
Даниил Лесовой(Евгений Луценко, Сергей Ткачев)10′
Ильзат Ахметов17′
Седрик Гогуа(Иван Обляков)74′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Игорь Акинфеев
9Кирилл Комбаров
23Хердур Магнуссон
21Виктор Альварес
27Седрик Гогуа
6Максим Беляев
78Игорь Дивеев
8Гиа Григалава
2Мариу Фернандес
23Игорь Горбатенко
20Константин Кучаев
48Евгений Луценко
8Никола Влашич
22Даниил Лесовой
9Федор Чалов
11Сергей Ткачев
58′
7Ильзат Ахметов
90′
4Роберт Бауэр
87Константин Марадишвили
20Горан Чаушич
38′89′
29Яка Бийол
43′
29Ламек Банда
19Такума Нисимура
27Александр Ломовицкий
73′74′
98Иван Обляков
48′75′
10Эванс Кангва
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты10
12Удары (всего)24
6Удары в створ10
1Штанги, перекладины0
5Угловые9
11Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Новая звезда российского тенниса покорила своей красотой!
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу в лондонском дерби
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Россиянин вышел в четвертьфинал US Open
СМИ узнали о планах «Ромы» арендовать хавбека у «Арсенала»
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
Пакьяо запустил собственную криптовалюту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь