Селюк: Гогуа будет лучшим не только в России, но и в Европе
Дмитрий Селюк, агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа, поделился мнением о дебютном матче 25-летнего игрока в составе «армейцев».
Дмитрий Селюк, агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа, поделился мнением о дебютном матче 25-летнего игрока в составе «армейцев».
Гогуа помог ЦСКА одержать победу со счётом 2:1 в выездной встрече 8-го тура Российской
«Не сомневался в удачном старте Седрика. Я всегда говорил, что он футболист с большой буквы. Увидите, Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе. Спасибо Гинеру, Бабаеву и Дюкову. Несмотря на всю критику и ушат помоев, которые выливались на Гогуа, “армейский” клуб показал себя как независимая сторона, хорошо разбирающаяся в футболе. Отдельная благодарность Гончаренко, который понял, что за футболист к нему попал, и буквально через тренировку выпустил Седрика на игру, в которой он забил победный мяч. Уверен, что ЦСКА не только не прогадал, но и заработает на нём большие деньги», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
|Игорь Черевченко
|Виктор Гончаренко
|Даниил Лесовой(Евгений Луценко, Сергей Ткачев)
|10′
|Ильзат Ахметов
|17′
|Седрик Гогуа(Иван Обляков)
|74′
|36
|Михаил Левашов
|35
|Игорь Акинфеев
|9
|Кирилл Комбаров
|23
|Хердур Магнуссон
|21
|Виктор Альварес
|27
|Седрик Гогуа
|6
|Максим Беляев
|78
|Игорь Дивеев
|8
|Гиа Григалава
|2
|Мариу Фернандес
|23
|Игорь Горбатенко
|20
|Константин Кучаев
|48
|Евгений Луценко
|8
|Никола Влашич
|22
|Даниил Лесовой
|9
|Федор Чалов
|11
|Сергей Ткачев
58′
|7
|Ильзат Ахметов
90′
|4
|Роберт Бауэр
|87
|Константин Марадишвили
|20
|Горан Чаушич
38′89′
|29
|Яка Бийол
43′
|29
|Ламек Банда
|19
|Такума Нисимура
|27
|Александр Ломовицкий
73′74′
|98
|Иван Обляков
48′75′
|10
|Эванс Кангва
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|10
|12
|Удары (всего)
|24
|6
|Удары в створ
|10
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)