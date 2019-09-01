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1 сентября, источник: ТАСС

Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде переиграл московский «Спартак» со счетом 1:0 в заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» в присутствии 43 382 зрителей.

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В составе «Зенита» отличился 36-летний Юрий Жирков (41-я минута). Жирков забил первый мяч за два года, в предыдущий раз он отличился в матче чемпионата России против грозненского «Ахмата» 13 августа 2017 года (4:0). Сергей Семак впервые одержал победу в качестве главного тренера над «Спартаком».

На 32-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра главным арбитром встречи Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система видеоассистента рефери (VAR), к первому тайму Мешков добавил пять минут.

Этот гол стал первым в истории чемпионатов России по футболу, который был отменен после просмотра видеоповтора.

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получили по четвертой желтой карточке в текущем сезоне, они автоматически пропустят матчи девятого тура.

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Перед началом матча на стадионе был презентован новичок «Спартака» — чех Алекс Крал, футболист будет выступать за «Спартак» под 33-м номером. Перед игрой пресс-служба «Спартака» сообщила о травме футболиста клуба Резиуана Мирзова, которую он получил в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги» в Москве (1:2, первый матч — 0:1). У футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы и частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

«Спартак» и «Зенит» встретились в 56-й раз в российской истории, «Зенит» одержал 21-ю победу, на счету «Спартака» 19 побед, еще 16 матчей завершились вничью. «Зенит» победил «Спартак» в Москве в матче чемпионата России впервые с 2012 года, когда 30 ноября в «Лужниках» переиграл «Спартак» со счетом 4:2. Впервые за 50 очных матчей клубов в чемпионатах России «Зенит» сумел победить со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Зенит» занимает вторую строчку, имея в активе 17 очков, «Спартак» идет на шестом месте (14 очков).

В девятом туре «Спартак» дома примет екатеринбургский «Урал», а «Зенит» на своем поле встретится с тульским «Арсеналом». Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43382 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Юрий Жирков(Эмилиано Ариэль Ригони)41′
Составы команд
98Александр Максименко
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
6Айртон
15′
3Дуглас Сантос
65′
2Самюэль Жиго
6Бранислав Иванович
61′
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
8Гус Тил
22Артем Дзюба
20Андре Шюррле
5Вильмар Барриос
47Роман Зобнин
27Магомед Оздоев
27′
23Джордан Ларссон
64′
10Эмилиано Ариэль Ригони
44′46′
19Эсекиэль Понсе
21Александр Ерохин
10Зелимхан Бакаев
83′
18Юрий Жирков
54′85′
25Лоренсо Мельгарехо
14Далер Кузяев
7Аяз Гулиев
3′74′
7Сердар Азмун
76′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
19Фолы20
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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