Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России

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В составе «Зенита» отличился 36-летний Юрий Жирков (41-я минута). Жирков забил первый мяч за два года, в предыдущий раз он отличился в матче чемпионата России против грозненского «Ахмата» 13 августа 2017 года (4:0). Сергей Семак впервые одержал победу в качестве главного тренера над «Спартаком».

На 32-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра главным арбитром встречи Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система видеоассистента рефери (VAR), к первому тайму Мешков добавил пять минут.

Этот гол стал первым в истории чемпионатов России по футболу, который был отменен после просмотра видеоповтора.

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получили по четвертой желтой карточке в текущем сезоне, они автоматически пропустят матчи девятого тура.

Перед началом матча на стадионе был презентован новичок «Спартака» — чех Алекс Крал, футболист будет выступать за «Спартак» под 33-м номером. Перед игрой пресс-служба «Спартака» сообщила о травме футболиста клуба Резиуана Мирзова, которую он получил в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги» в Москве (1:2, первый матч — 0:1). У футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы и частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

«Спартак» и «Зенит» встретились в 56-й раз в российской истории, «Зенит» одержал 21-ю победу, на счету «Спартака» 19 побед, еще 16 матчей завершились вничью. «Зенит» победил «Спартак» в Москве в матче чемпионата России впервые с 2012 года, когда 30 ноября в «Лужниках» переиграл «Спартак» со счетом 4:2. Впервые за 50 очных матчей клубов в чемпионатах России «Зенит» сумел победить со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Зенит» занимает вторую строчку, имея в активе 17 очков, «Спартак» идет на шестом месте (14 очков).