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1 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко и Черевченко: игра, голы, потери и новички

Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» — о матче в Туле, отдельных футболистах, повреждениях и возможных приобретениях.

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Источник: Спорт-Экспресс

Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» Виктор Гончаренко и Игорь Черевченко — об игре и забитых мячах матча в Туле (победа красно-синих 2:1), футболистах, повреждениях и возможных приобретениях. Арсенал Т — ЦСКА Гогуа снова забил в дебютном матче. ЦСКА обыграл «Арсенал» К Гогуа есть вопрос по пропущенному голу — не более.

Гончаренко назвал победу ЦСКА закономерной и отдельно подчеркнул ее волевой характер. Главный тренер армейцев оценил дебют защитника Седрика Гогуа. Футболист был приобретен у «Тамбова» на неделе перед встречей и забил победный гол после подачи со штрафного во втором тайме.

— Понравился накал, желание команд. Болельщики создали очень хорошую атмосферу на трибунах, — начал Гончаренко послематчевую пресс-конференцию. — Думаю, наша победа закономерна. Мы создали достаточно моментов — это касается и первого тайма, и второго.

Когда не используешь столько шансов, в любом случае можешь ждать какую-то опасность в ответ. Знаем, что «Арсенал» умеет атаковать — есть игроки, которые могут как пробить, так и завершить уже в штрафной площади. Поэтому нужно было быть внимательными, а мы где-то моментами неоправданно легко теряли мяч в центре поля. Но это, опять же, издержки того, что у нас молодая команда.

У ЦСКА достаточно давно не было волевых побед. То, что нам удалось ее добиться перед большой паузой, хорошее подспорье для нас.

— Как оцените дебют Гогуа? Он забил гол, но что скажете о его игре в обороне?

— Нужно посмотреть пропущенный мяч — думаю, он мог в этом эпизоде сыграть лучше. Но это, наверное, один из немногих моментов, когда он действовал не совсем хорошо. Учитывая, что у него было всего две тренировки, то в защите он действовал достаточно неплохо и уверенно. Плюс стандартное положение в атаке.

Приобретения в ЦСКА — не исключено

Гончаренко прокомментировал два повреждения его футболистов в игре — перед перерывом был заменен Яка Бийол, в концовке возникли проблемы у Ильзата Ахметова. Также тренер оценил вероятность появления новичков до закрытия в понедельник трансферного окна — состав красно-синих могут пополнить форвард Николай Комличенко и полузащитник Лукас Сантос.

— Насколько все серьезно у замененного перед перерывом Бийола? И что за проблема возникла в конце у Ахметова? — вопрос Гончаренко.

— У Ахметова старая болячка, которая периодически дает о себе знать. Не думаю, что там что-то серьезное. А Бийол подвернул голеностоп. Оценим после выходных, насколько это серьезно.

— Со стороны кажется, что Влашич играет не так ярко, как год назад летом и осенью…

— Требовать от ребят, которые только пришли в футбол (не забывайте, что всей нашей группе футболистов 20−21), стабильности в игре и результатах… Хотелось бы, чтобы мы прибавляли, но могут быть и взлеты, и падения. Скажем так, Никола и в полнакала достаточно ярко горит.

— Можете подвести итоги летней части чемпионата? И что ждете в последний день трансферного окна?

— Знаете, мы всегда оцениваем ситуацию, что могли где-то на два очка больше взять, но ведь могли и на два меньше набрать. Наверное, заслужили то, что имеем. А что касается еще одного дня, то завтра посмотрим. Вполне возможно, какое-то приобретение будет.

Черевченко назвал пропущенные голы глупыми

Главный тренер «Арсенала» разобрал причину поражения и пообещал серьезный разговор со своими футболистами по забитым армейцами мячам. В бойком первом тайме оружейники удивили красно-синих в быстром выпаде, но не удержала преимущество, а во втором драйва ожидаемо стало меньше.

Вдобавок Черевченко обратил внимание на два кадровых момента. Первый: после травмы Георгия Костадинова у тульской команды возникла проблема в опорной зоне — новичок Роберт Бауэр пока дважды появлялся только на замену. Второй: в туре после перерыва на встречи сборной с «Зенитом» не сыграют оба основных фланговых полузащитника — Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой.

— Можно сказать, что «Арсенал» сегодня уступил ЦСКА в первую очередь в единоборствах? — спросили Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Может, можно сказать, что мы сегодня проиграли в микроэпизодах. Но добавлю, что при этом еще неправильно сыграли в середине поля. Хотя перед матчем разговаривали, готовились.

На данный момент у нас нет чистого опорника. Горан (Чаушич) — восьмой номер. Георгий (Костадионов) развязывал руки другим центральным полузащитникам. Что делать, будем выходить из ситуации.

Плюс появились проблемы на флангах: у Ломовицкого — четвертая желтая карточка, Лесовой не может сыграть с «Зенитом» по условиям контракта. Но еще много времени до матча.

— Что за травма у Чаушича? Есть прогноз по восстановлению?

— Не знаю — врачи занимаются. Говорят, может двояко быть — и пронесет, и затянется восстановление, к сожалению. Соберемся через два дня, будет более ясная картина.

— И все же: какое в целом впечатление по матчу? — спросили тренера, когда он уже собирался закончить пресс-конференцию.

— Забили быстрый гол, но дальше развить преимущество не смогли. Как считаю, пропустили глупый мяч. Наш игрок не добежал какой-то метр, с линии штрафной был свободный удар. Второй мяч — тоже глупо пропускать со стандарта. Секундная невнимательность. Первый гол видел в перерыве, второй — еще нет. Будет время, пересмотрю игру, будем с футболистами разговаривать, возникнут вопросы к некоторым игрокам своей команды.

— Немало игроков — Пантелеев и другие — совсем безвылазно осели на скамейке или получат шанс?

— Конечно, шанс у всех будет. Сыграли восемь туров. Сейчас в чемпионате с Кубком начнутся игры. А на сегодня тренерским штабом выбрали такой состав.

Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 18758 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВиктор Гончаренко
Голы
Даниил Лесовой(Евгений Луценко, Сергей Ткачев)10′
Ильзат Ахметов17′
Седрик Гогуа(Иван Обляков)74′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Игорь Акинфеев
9Кирилл Комбаров
23Хердур Магнуссон
21Виктор Альварес
27Седрик Гогуа
6Максим Беляев
78Игорь Дивеев
8Гиа Григалава
2Мариу Фернандес
23Игорь Горбатенко
20Константин Кучаев
48Евгений Луценко
8Никола Влашич
22Даниил Лесовой
9Федор Чалов
11Сергей Ткачев
58′
7Ильзат Ахметов
90′
4Роберт Бауэр
87Константин Марадишвили
20Горан Чаушич
38′89′
29Яка Бийол
43′
29Ламек Банда
19Такума Нисимура
27Александр Ломовицкий
73′74′
98Иван Обляков
48′75′
10Эванс Кангва
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты10
12Удары (всего)24
6Удары в створ10
1Штанги, перекладины0
5Угловые9
11Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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