Гончаренко и Черевченко: игра, голы, потери и новички

Источник: Спорт-Экспресс

Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» Виктор Гончаренко и Игорь Черевченко — об игре и забитых мячах матча в Туле (победа красно-синих 2:1), футболистах, повреждениях и возможных приобретениях. Арсенал Т — ЦСКА Гогуа снова забил в дебютном матче. ЦСКА обыграл «Арсенал» К Гогуа есть вопрос по пропущенному голу — не более.

Гончаренко назвал победу ЦСКА закономерной и отдельно подчеркнул ее волевой характер. Главный тренер армейцев оценил дебют защитника Седрика Гогуа. Футболист был приобретен у «Тамбова» на неделе перед встречей и забил победный гол после подачи со штрафного во втором тайме.

— Понравился накал, желание команд. Болельщики создали очень хорошую атмосферу на трибунах, — начал Гончаренко послематчевую пресс-конференцию. — Думаю, наша победа закономерна. Мы создали достаточно моментов — это касается и первого тайма, и второго.

Когда не используешь столько шансов, в любом случае можешь ждать какую-то опасность в ответ. Знаем, что «Арсенал» умеет атаковать — есть игроки, которые могут как пробить, так и завершить уже в штрафной площади. Поэтому нужно было быть внимательными, а мы где-то моментами неоправданно легко теряли мяч в центре поля. Но это, опять же, издержки того, что у нас молодая команда.

У ЦСКА достаточно давно не было волевых побед. То, что нам удалось ее добиться перед большой паузой, хорошее подспорье для нас.

— Как оцените дебют Гогуа? Он забил гол, но что скажете о его игре в обороне?

— Нужно посмотреть пропущенный мяч — думаю, он мог в этом эпизоде сыграть лучше. Но это, наверное, один из немногих моментов, когда он действовал не совсем хорошо. Учитывая, что у него было всего две тренировки, то в защите он действовал достаточно неплохо и уверенно. Плюс стандартное положение в атаке.

Приобретения в ЦСКА — не исключено

Гончаренко прокомментировал два повреждения его футболистов в игре — перед перерывом был заменен Яка Бийол, в концовке возникли проблемы у Ильзата Ахметова. Также тренер оценил вероятность появления новичков до закрытия в понедельник трансферного окна — состав красно-синих могут пополнить форвард Николай Комличенко и полузащитник Лукас Сантос.

— Насколько все серьезно у замененного перед перерывом Бийола? И что за проблема возникла в конце у Ахметова? — вопрос Гончаренко.

— У Ахметова старая болячка, которая периодически дает о себе знать. Не думаю, что там что-то серьезное. А Бийол подвернул голеностоп. Оценим после выходных, насколько это серьезно.

— Со стороны кажется, что Влашич играет не так ярко, как год назад летом и осенью…

— Требовать от ребят, которые только пришли в футбол (не забывайте, что всей нашей группе футболистов 20−21), стабильности в игре и результатах… Хотелось бы, чтобы мы прибавляли, но могут быть и взлеты, и падения. Скажем так, Никола и в полнакала достаточно ярко горит.

— Можете подвести итоги летней части чемпионата? И что ждете в последний день трансферного окна?

— Знаете, мы всегда оцениваем ситуацию, что могли где-то на два очка больше взять, но ведь могли и на два меньше набрать. Наверное, заслужили то, что имеем. А что касается еще одного дня, то завтра посмотрим. Вполне возможно, какое-то приобретение будет.

Черевченко назвал пропущенные голы глупыми

Главный тренер «Арсенала» разобрал причину поражения и пообещал серьезный разговор со своими футболистами по забитым армейцами мячам. В бойком первом тайме оружейники удивили красно-синих в быстром выпаде, но не удержала преимущество, а во втором драйва ожидаемо стало меньше.

Вдобавок Черевченко обратил внимание на два кадровых момента. Первый: после травмы Георгия Костадинова у тульской команды возникла проблема в опорной зоне — новичок Роберт Бауэр пока дважды появлялся только на замену. Второй: в туре после перерыва на встречи сборной с «Зенитом» не сыграют оба основных фланговых полузащитника — Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой.

— Можно сказать, что «Арсенал» сегодня уступил ЦСКА в первую очередь в единоборствах? — спросили Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Может, можно сказать, что мы сегодня проиграли в микроэпизодах. Но добавлю, что при этом еще неправильно сыграли в середине поля. Хотя перед матчем разговаривали, готовились.

На данный момент у нас нет чистого опорника. Горан (Чаушич) — восьмой номер. Георгий (Костадионов) развязывал руки другим центральным полузащитникам. Что делать, будем выходить из ситуации.

Плюс появились проблемы на флангах: у Ломовицкого — четвертая желтая карточка, Лесовой не может сыграть с «Зенитом» по условиям контракта. Но еще много времени до матча.

— Что за травма у Чаушича? Есть прогноз по восстановлению?

— Не знаю — врачи занимаются. Говорят, может двояко быть — и пронесет, и затянется восстановление, к сожалению. Соберемся через два дня, будет более ясная картина.

— И все же: какое в целом впечатление по матчу? — спросили тренера, когда он уже собирался закончить пресс-конференцию.

— Забили быстрый гол, но дальше развить преимущество не смогли. Как считаю, пропустили глупый мяч. Наш игрок не добежал какой-то метр, с линии штрафной был свободный удар. Второй мяч — тоже глупо пропускать со стандарта. Секундная невнимательность. Первый гол видел в перерыве, второй — еще нет. Будет время, пересмотрю игру, будем с футболистами разговаривать, возникнут вопросы к некоторым игрокам своей команды.

— Немало игроков — Пантелеев и другие — совсем безвылазно осели на скамейке или получат шанс?