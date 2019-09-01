Гончаренко и Черевченко: игра, голы, потери и новички
Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» — о матче в Туле, отдельных футболистах, повреждениях и возможных приобретениях.
Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» — о матче в Туле, отдельных футболистах, повреждениях и возможных приобретениях.
Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» Виктор Гончаренко и Игорь Черевченко — об игре и забитых мячах матча в Туле (победа
Гончаренко назвал победу ЦСКА закономерной и отдельно подчеркнул ее волевой характер. Главный тренер армейцев оценил дебют защитника Седрика Гогуа. Футболист был приобретен у «Тамбова» на неделе перед встречей и забил победный гол после подачи со штрафного во втором тайме.
— Понравился накал, желание команд. Болельщики создали очень хорошую атмосферу на трибунах, — начал Гончаренко послематчевую
Когда не используешь столько шансов, в любом случае можешь ждать
У ЦСКА достаточно давно не было волевых побед. То, что нам удалось ее добиться перед большой паузой, хорошее подспорье для нас.
— Как оцените дебют Гогуа? Он забил гол, но что скажете о его игре в обороне?
— Нужно посмотреть пропущенный мяч — думаю, он мог в этом эпизоде сыграть лучше. Но это, наверное, один из немногих моментов, когда он действовал не совсем хорошо. Учитывая, что у него было всего две тренировки, то в защите он действовал достаточно неплохо и уверенно. Плюс стандартное положение в атаке.
Гончаренко прокомментировал два повреждения его футболистов в игре — перед перерывом был заменен Яка Бийол, в концовке возникли проблемы у Ильзата Ахметова. Также тренер оценил вероятность появления новичков до закрытия в понедельник трансферного окна — состав
— Насколько все серьезно у замененного перед перерывом Бийола? И что за проблема возникла в конце у Ахметова? — вопрос Гончаренко.
— У Ахметова старая болячка, которая периодически дает о себе знать. Не думаю, что там
— Со стороны кажется, что Влашич играет не так ярко, как год назад летом и осенью…
— Требовать от ребят, которые только пришли в футбол (не забывайте, что всей нашей группе футболистов 20−21), стабильности в игре и результатах… Хотелось бы, чтобы мы прибавляли, но могут быть и взлеты, и падения. Скажем так, Никола и в полнакала достаточно ярко горит.
— Можете подвести итоги летней части чемпионата? И что ждете в последний день трансферного окна?
— Знаете, мы всегда оцениваем ситуацию, что могли
Главный тренер «Арсенала» разобрал причину поражения и пообещал серьезный разговор со своими футболистами по забитым армейцами мячам. В бойком первом тайме оружейники удивили
Вдобавок Черевченко обратил внимание на два кадровых момента. Первый: после травмы Георгия Костадинова у тульской команды возникла проблема в опорной зоне — новичок Роберт Бауэр пока дважды появлялся только на замену. Второй: в туре после перерыва на встречи сборной с «Зенитом» не сыграют оба основных фланговых полузащитника — Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой.
— Можно сказать, что «Арсенал» сегодня уступил ЦСКА в первую очередь в единоборствах? — спросили Черевченко на послематчевой
— Может, можно сказать, что мы сегодня проиграли в микроэпизодах. Но добавлю, что при этом еще неправильно сыграли в середине поля. Хотя перед матчем разговаривали, готовились.
На данный момент у нас нет чистого опорника. Горан (Чаушич) — восьмой номер. Георгий (Костадионов) развязывал руки другим центральным полузащитникам. Что делать, будем выходить из ситуации.
Плюс появились проблемы на флангах: у Ломовицкого — четвертая желтая карточка, Лесовой не может сыграть с «Зенитом» по условиям контракта. Но еще много времени до матча.
— Что за травма у Чаушича? Есть прогноз по восстановлению?
— Не знаю — врачи занимаются. Говорят, может двояко быть — и пронесет, и затянется восстановление, к сожалению. Соберемся через два дня, будет более ясная картина.
— И все же: какое в целом впечатление по матчу? — спросили тренера, когда он уже собирался закончить
— Забили быстрый гол, но дальше развить преимущество не смогли. Как считаю, пропустили глупый мяч. Наш игрок не добежал
— Немало игроков — Пантелеев и другие — совсем безвылазно осели на скамейке или получат шанс?
— Конечно, шанс у всех будет. Сыграли восемь туров. Сейчас в чемпионате с Кубком начнутся игры. А на сегодня тренерским штабом выбрали такой состав.
|Игорь Черевченко
|Виктор Гончаренко
|Даниил Лесовой(Евгений Луценко, Сергей Ткачев)
|10′
|Ильзат Ахметов
|17′
|Седрик Гогуа(Иван Обляков)
|74′
|36
|Михаил Левашов
|35
|Игорь Акинфеев
|9
|Кирилл Комбаров
|23
|Хердур Магнуссон
|21
|Виктор Альварес
|27
|Седрик Гогуа
|6
|Максим Беляев
|78
|Игорь Дивеев
|8
|Гиа Григалава
|2
|Мариу Фернандес
|23
|Игорь Горбатенко
|20
|Константин Кучаев
|48
|Евгений Луценко
|8
|Никола Влашич
|22
|Даниил Лесовой
|9
|Федор Чалов
|11
|Сергей Ткачев
58′
|7
|Ильзат Ахметов
90′
|4
|Роберт Бауэр
|87
|Константин Марадишвили
|20
|Горан Чаушич
38′89′
|29
|Яка Бийол
43′
|29
|Ламек Банда
|19
|Такума Нисимура
|27
|Александр Ломовицкий
73′74′
|98
|Иван Обляков
48′75′
|10
|Эванс Кангва
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|10
|12
|Удары (всего)
|24
|6
|Удары в створ
|10
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)