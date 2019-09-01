Блестящий гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов

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«Спартак» — «Зенит» — одна из самых ярких вывесок в российском футболе. Независимо от турнирного положения и текущих результатов. А они не очень. Московский клуб имеет серию из трёх побед в чемпионате, но вылетеле из Лиги Европы. Питерцы в последних двух турах набрали одно очко и не забили ни одного гола.

Победитель этого матча набирал 17 очков и догонял по очкам «Краснодар» и «Ростов».

Крал

«Спартак» объявил о переходе очередного новичка. Им стал чешский опорник пражской «Славии» Алекс Крал. Парню всего 21 год, но он уже несколько лет стабильно играет в основе чешских клубов (до «Славии» был «Теплице») и даже провёл несколько матчей за сборную Чехии.

Перед матчем новичка представили болельщикам.

Шюррле

Олег Кононов оставил в запасе Понсе, роль центрфорварда должен был выполнять Шюррле. Немец старался, уходил на фланги, опускался за мячом к центру поля. Выполнил большой объём работы, но ничего опасного не создал.

VAR

В первом тайме система очень помогла арбитрам. На 12-й минуте Азмун с фланга сделал передачу к штрафной, Ригони стянул на себя двух соперников и отдал на Дзюбу, Артём пробил в противоход Максименко — штанга! Но повтор показал, что Ригони сыграл рукой, так что, скорее всего, гол бы не засчитали.

На 32-й минуте Бакаев подобрал отскок возле штрафной, на замахе убрал двух соперников и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота «Зенита». Виталий Мешков сначала засчитал гол, но затем пошёл смотреть повтор — была игра рукой у Бакаева.

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«Облегчение. Если бы не было VAR, то засчитали бы гол. Очень хорошо, что он есть», — сказал Артём Дзюба в перерыве в эфире телеканала «Матч Премьер».

Гол

«Зенит» открыл счёт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Юрий Жирков. 36-летнему хавбеку удался удар-красавец с линии штрафной в дальнюю девятку. Для Жиркова этот гол стал первым с августа 2017 года.

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«Гол Жиркова? Мы так и планировали. Смотрели, что там у “Спартака” бывает свободная зона. Мяч туда долетел. Это был такой тренерский ход, который сработал», — сказал всё тот же Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ригони

Сергей Семак поменял его на Ерохина уже в перерыве. Аргентинец «висел» на карточке, ещё несколько раз опасно фолил и вполне мог нарваться на удаление.

Замены

Эсекьель Понсе вышел на замену на 64-й минуте. Шюррле ушёл на фланг. Затем Кононов бросил в бой Наиля Умярова и Лоренцо Мельгарехо. Не сказать, что замены изменили игру, «Спартак» и так имел во втором тайме ощутимое преимущество. По владению мячом. До голевых моментов дело у красно-белых доходило редко, в сущности он был один. На 59-й минуте Айртон подключился к атаке и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Лунёв среагировал, а Сантос выбил мяч в сторону.

Но и «Зенит» имел шанс укрепить преимущество. На 72-й минуте питерцы провели атаку правым флангом, Оздоев навесил на голову Дзюбе, Артём из центра штрафной пробил рядом со штангой.

А в самом конце выход один на один не реализовал Оздоев.