Блестящий гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
У Кононова снова проблемы в атаке.
У Кононова снова проблемы в атаке.
«Спартак» — «Зенит» — одна из самых ярких вывесок в российском футболе. Независимо от турнирного положения и текущих результатов. А они не очень. Московский клуб имеет серию из трёх побед в чемпионате, но вылетеле из Лиги Европы. Питерцы в последних двух турах набрали одно очко и не забили ни одного гола.
Победитель этого матча набирал 17 очков и догонял по очкам «Краснодар» и «Ростов».
«Спартак» объявил о переходе очередного новичка. Им стал чешский опорник пражской «Славии» Алекс Крал. Парню всего 21 год, но он уже несколько лет стабильно играет в основе чешских клубов (до «Славии» был «Теплице») и даже провёл несколько матчей за сборную Чехии.
Перед матчем новичка представили болельщикам.
Олег Кононов оставил в запасе Понсе, роль центрфорварда должен был выполнять Шюррле. Немец старался, уходил на фланги, опускался за мячом к центру поля. Выполнил большой объём работы, но ничего опасного не создал.
В первом тайме система очень помогла арбитрам. На 12-й минуте Азмун с фланга сделал передачу к штрафной, Ригони стянул на себя двух соперников и отдал на Дзюбу, Артём пробил в противоход Максименко — штанга! Но повтор показал, что Ригони сыграл рукой, так что, скорее всего, гол бы не засчитали.
На 32-й минуте Бакаев подобрал отскок возле штрафной, на замахе убрал двух соперников и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота «Зенита». Виталий Мешков сначала засчитал гол, но затем пошёл смотреть повтор — была игра рукой у Бакаева.
«Облегчение. Если бы не было VAR, то засчитали бы гол. Очень хорошо, что он есть», — сказал Артём Дзюба в перерыве в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» открыл счёт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Юрий Жирков. 36-летнему хавбеку удался
«Гол Жиркова? Мы так и планировали. Смотрели, что там у “Спартака” бывает свободная зона. Мяч туда долетел. Это был такой тренерский ход, который сработал», — сказал всё тот же Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».
Сергей Семак поменял его на Ерохина уже в перерыве. Аргентинец «висел» на карточке, ещё несколько раз опасно фолил и вполне мог нарваться на удаление.
Эсекьель Понсе вышел на замену на 64-й минуте. Шюррле ушёл на фланг. Затем Кононов бросил в бой Наиля Умярова и Лоренцо Мельгарехо. Не сказать, что замены изменили игру, «Спартак» и так имел во втором тайме ощутимое преимущество. По владению мячом. До голевых моментов дело у
Но и «Зенит» имел шанс укрепить преимущество. На 72-й минуте питерцы провели атаку правым флангом, Оздоев навесил на голову Дзюбе, Артём из центра штрафной пробил рядом со штангой.
А в самом конце выход один на один не реализовал Оздоев.
«Спартаку» нужен нападающий.
|Олег Кононов
|Сергей Семак
|Юрий Жирков(Эмилиано Ариэль Ригони)
|41′
|98
|Александр Максименко
|99
|Андрей Лунев
|92
|Николай Рассказов
|19
|Игорь Смольников
|6
|Айртон
15′
|3
|Дуглас Сантос
65′
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Бранислав Иванович
61′
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|8
|Гус Тил
|22
|Артем Дзюба
|20
|Андре Шюррле
|5
|Вильмар Барриос
|47
|Роман Зобнин
|27
|Магомед Оздоев
27′
|23
|Джордан Ларссон
64′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
44′46′
|19
|Эсекиэль Понсе
|21
|Александр Ерохин
|10
|Зелимхан Бакаев
83′
|18
|Юрий Жирков
54′85′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|14
|Далер Кузяев
|7
|Аяз Гулиев
3′74′
|7
|Сердар Азмун
76′
|54
|Наиль Умяров
|17
|Олег Шатов
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)