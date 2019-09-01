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1 сентября, источник: Чемпионат.com

Блестящий гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов

У Кононова снова проблемы в атаке.

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«Спартак» — «Зенит» — одна из самых ярких вывесок в российском футболе. Независимо от турнирного положения и текущих результатов. А они не очень. Московский клуб имеет серию из трёх побед в чемпионате, но вылетеле из Лиги Европы. Питерцы в последних двух турах набрали одно очко и не забили ни одного гола.

Победитель этого матча набирал 17 очков и догонял по очкам «Краснодар» и «Ростов».

Крал

«Спартак» объявил о переходе очередного новичка. Им стал чешский опорник пражской «Славии» Алекс Крал. Парню всего 21 год, но он уже несколько лет стабильно играет в основе чешских клубов (до «Славии» был «Теплице») и даже провёл несколько матчей за сборную Чехии.

Перед матчем новичка представили болельщикам.

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Шюррле

Олег Кононов оставил в запасе Понсе, роль центрфорварда должен был выполнять Шюррле. Немец старался, уходил на фланги, опускался за мячом к центру поля. Выполнил большой объём работы, но ничего опасного не создал.

VAR

В первом тайме система очень помогла арбитрам. На 12-й минуте Азмун с фланга сделал передачу к штрафной, Ригони стянул на себя двух соперников и отдал на Дзюбу, Артём пробил в противоход Максименко — штанга! Но повтор показал, что Ригони сыграл рукой, так что, скорее всего, гол бы не засчитали.

На 32-й минуте Бакаев подобрал отскок возле штрафной, на замахе убрал двух соперников и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота «Зенита». Виталий Мешков сначала засчитал гол, но затем пошёл смотреть повтор — была игра рукой у Бакаева.

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«Облегчение. Если бы не было VAR, то засчитали бы гол. Очень хорошо, что он есть», — сказал Артём Дзюба в перерыве в эфире телеканала «Матч Премьер».

Гол

«Зенит» открыл счёт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Юрий Жирков. 36-летнему хавбеку удался удар-красавец с линии штрафной в дальнюю девятку. Для Жиркова этот гол стал первым с августа 2017 года.

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«Гол Жиркова? Мы так и планировали. Смотрели, что там у “Спартака” бывает свободная зона. Мяч туда долетел. Это был такой тренерский ход, который сработал», — сказал всё тот же Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ригони

Сергей Семак поменял его на Ерохина уже в перерыве. Аргентинец «висел» на карточке, ещё несколько раз опасно фолил и вполне мог нарваться на удаление.

Замены

Эсекьель Понсе вышел на замену на 64-й минуте. Шюррле ушёл на фланг. Затем Кононов бросил в бой Наиля Умярова и Лоренцо Мельгарехо. Не сказать, что замены изменили игру, «Спартак» и так имел во втором тайме ощутимое преимущество. По владению мячом. До голевых моментов дело у красно-белых доходило редко, в сущности он был один. На 59-й минуте Айртон подключился к атаке и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Лунёв среагировал, а Сантос выбил мяч в сторону.

Но и «Зенит» имел шанс укрепить преимущество. На 72-й минуте питерцы провели атаку правым флангом, Оздоев навесил на голову Дзюбе, Артём из центра штрафной пробил рядом со штангой.

А в самом конце выход один на один не реализовал Оздоев.

«Спартаку» нужен нападающий.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43382 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Юрий Жирков(Эмилиано Ариэль Ригони)41′
Составы команд
98Александр Максименко
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
6Айртон
15′
3Дуглас Сантос
65′
2Самюэль Жиго
6Бранислав Иванович
61′
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
8Гус Тил
22Артем Дзюба
20Андре Шюррле
5Вильмар Барриос
47Роман Зобнин
27Магомед Оздоев
27′
23Джордан Ларссон
64′
10Эмилиано Ариэль Ригони
44′46′
19Эсекиэль Понсе
21Александр Ерохин
10Зелимхан Бакаев
83′
18Юрий Жирков
54′85′
25Лоренсо Мельгарехо
14Далер Кузяев
7Аяз Гулиев
3′74′
7Сердар Азмун
76′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
19Фолы20
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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