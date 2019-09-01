Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Эйбар
32
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Гранада
03
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Монако
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
24
Все события
Фоторепортажи
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
22:00 (мск), источник: ТАСС

Кононов: Футболисты «Спартака» будут прогрессировать, несмотря на последние неудачи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» будут прогрессировать, несмотря на последние поражения в Лиге Европы и чемпионате России. Об этом на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Зенит» рассказал главный тренер московского клуба Олег Кононов.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Спартак» в матче восьмого тура проиграл дома «Зениту» со счетом 0:1. Ранее красно-белые уступили в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы португальской «Браге» и завершили выступление в турнире.

«В первом тайме мы имели значительное преимущество, но прекрасный удар Жиркова, счет стал 0:1. Второй тайм был равный, тяжелейший график сказался, но ребята старались, по статистике мы превзошли “Зенит”, есть досада от этого проигрыша. Все осознают что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч “Зениту”. Но ребята готовы прогрессировать и будут прогрессировать, 100 процентов», — сказал Кононов.

В следующем туре 15 сентября «Спартак» примет «Урал».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43382 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Юрий Жирков(Эмилиано Ариэль Ригони)41′
Составы команд
98Александр Максименко
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
6Айртон
15′
3Дуглас Сантос
65′
2Самюэль Жиго
6Бранислав Иванович
61′
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
8Гус Тил
22Артем Дзюба
20Андре Шюррле
5Вильмар Барриос
47Роман Зобнин
27Магомед Оздоев
27′
23Джордан Ларссон
64′
10Эмилиано Ариэль Ригони
44′46′
19Эсекиэль Понсе
21Александр Ерохин
10Зелимхан Бакаев
83′
18Юрий Жирков
54′85′
25Лоренсо Мельгарехо
14Далер Кузяев
7Аяз Гулиев
3′74′
7Сердар Азмун
76′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
19Фолы20
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу в лондонском дерби
Чудо-гол. Пушка «Авангарда» пробила чемпиона КХЛ
Гогуа подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год
Пилот «Феррари» Леклер впервые победил на этапах «Формулы-1»
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
«Вильярреал» принимает «Реал Мадрид» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь