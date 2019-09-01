Кононов: Футболисты «Спартака» будут прогрессировать, несмотря на последние неудачи

«В первом тайме мы имели значительное преимущество, но прекрасный удар Жиркова, счет стал 0:1. Второй тайм был равный, тяжелейший график сказался, но ребята старались, по статистике мы превзошли “Зенит”, есть досада от этого проигрыша. Все осознают что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч “Зениту”. Но ребята готовы прогрессировать и будут прогрессировать, 100 процентов», — сказал Кононов.