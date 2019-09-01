Кононов: Футболисты «Спартака» будут прогрессировать, несмотря на последние неудачи
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» будут прогрессировать, несмотря на последние поражения в Лиге Европы и чемпионате России. Об этом на
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» будут прогрессировать, несмотря на последние поражения в Лиге Европы и чемпионате России. Об этом на
«Спартак» в матче восьмого тура проиграл дома «Зениту» со счетом 0:1. Ранее
«В первом тайме мы имели значительное преимущество, но прекрасный удар Жиркова, счет стал 0:1. Второй тайм был равный, тяжелейший график сказался, но ребята старались, по статистике мы превзошли “Зенит”, есть досада от этого проигрыша. Все осознают что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч “Зениту”. Но ребята готовы прогрессировать и будут прогрессировать, 100 процентов», — сказал Кононов.
В следующем туре 15 сентября «Спартак» примет «Урал».
|Олег Кононов
|Сергей Семак
|Юрий Жирков(Эмилиано Ариэль Ригони)
|41′
|98
|Александр Максименко
|99
|Андрей Лунев
|92
|Николай Рассказов
|19
|Игорь Смольников
|6
|Айртон
15′
|3
|Дуглас Сантос
65′
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Бранислав Иванович
61′
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|8
|Гус Тил
|22
|Артем Дзюба
|20
|Андре Шюррле
|5
|Вильмар Барриос
|47
|Роман Зобнин
|27
|Магомед Оздоев
27′
|23
|Джордан Ларссон
64′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
44′46′
|19
|Эсекиэль Понсе
|21
|Александр Ерохин
|10
|Зелимхан Бакаев
83′
|18
|Юрий Жирков
54′85′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|14
|Далер Кузяев
|7
|Аяз Гулиев
3′74′
|7
|Сердар Азмун
76′
|54
|Наиль Умяров
|17
|Олег Шатов
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)