Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
13:16 (мск), источник: ТАСС

Кононов: Многие футболисты «Спартака» играли с «Зенитом» с температурой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Многие футболисты «Спартака» в матче чемпионата России с «Зенитом» играли с высокой температурой. Об этом на пресс-конференции после матча рассказал главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Спартак» в матче восьмого тура уступил дома «Зениту» со счетом 0:1.

«Открою нюансы — “Спартак” накануне посетил вирус, многие футболисты играли с температурой. Увы, но мы проиграли, этот проигрыш принимаю на себя», — сказал Кононов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» идет на шестом месте, набрав 14 очков.

Читайте также
Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43382 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Юрий Жирков41′
Составы команд
98Александр Максименко
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
6Айртон
15′
3Дуглас Сантос
65′
2Самюэль Жиго
6Бранислав Иванович
61′
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
8Гус Тил
22Артем Дзюба
20Андре Шюррле
5Вильмар Барриос
47Роман Зобнин
27Магомед Оздоев
27′
23Джордан Ларссон
64′
10Эмилиано Ариэль Ригони
44′45′
19Эсекиэль Понсе
21Александр Ерохин
10Зелимхан Бакаев
83′
18Юрий Жирков
54′85′
25Лоренсо Мельгарехо
14Далер Кузяев
7Аяз Гулиев
3′74′
7Сердар Азмун
76′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
19Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
19Фолы20
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Черчесов: Задача — сохранить интерес болельщиков после ЧМ-2018
Названа тройка претендентов на звание игрока года по версии ФИФА
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Свист, ненависть. Медведев побеждает на US Open под рокот трибун
Турнир для «своих». Как УЕФА может оставить клубы без ЛЧ
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову — 56 (фото)
Стали известны претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь