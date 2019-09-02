СМИ: «Бетис» не отпустит Лоренцо Морона в «Локомотив»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Испанский «Бетис» не рассматривает переход футболиста Лоренцо Морона в московский «Локомотив», сообщает Marca.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Испанский «Бетис» не рассматривает переход футболиста Лоренцо Морона в московский «Локомотив», сообщает Marca.
По информации издания, «Бетис» не сможет найти подходящую замену Морону, поэтому не собирается его отпускать в другой клуб.
Сам футболист уже отказался от предложений из Англии и Франции в летнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу 25-летнего испанского форварда и готов заплатить за переход Морона «огромную сумму денег». Контракт Морона с «Бетисом» рассчитан до 30 июня 2021 года, в нем прописана сумма отступных за игрока в размере 40 миллионов евро.
Лоренцо Морон выступает за «Бетис» с 2015 года. В текущем сезоне форвард забил три мяча в трех проведенных матчах за севильскую команду.