Девятый тур чемпионата России по футболу пройдет с 13 по 16 сентября

Источник: РИА "Новости"

Игры девятого тура пройдут через две недели после паузы на матчи сборной России.

Национальная команда в эти сроки проведет две встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, ее соперниками будут сборные Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

«Игры девятого тура пройдут с 13 по 16 сентября», — сказал Прядкин.

Также спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что 5 сентября будет известно расписание с девятого по 19-й туры. «Как вы знаете, определились российские клубы, которые будут выступать в еврокубках. Мы сейчас ждем писем от клубов РПЛ, потом обсудим все предлагаемые даты и будем встречаться с вещателем и утверждать время начало матчей», — сообщил Пышкин.