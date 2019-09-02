Футболист Зуев перешел из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды

Зуев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом 2018 года, сезон-2017/18 он провел в аренде в составе ростовского клуба. Всего за «Ростов» футболист провел 60 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. В составе «Спартака» он стал чемпионом России (2017), всего за основную команду столичного клуба он провел 27 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. Также Зуев выступал за самарские «Крылья Советов».