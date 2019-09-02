Бывший футболист «Локомотива» Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром»

Предыдущим клубом Фернандеша был «Локомотив», за который он выступал в течение пяти сезонов. За это время он принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» он трижды выиграл Кубок России, в сезоне-2017/18 завоевал титул чемпиона страны. Португалец ушел из команды в конце июня этого года по истечении срока контракта.