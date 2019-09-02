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16:17 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Локомотива» Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром»

ТАСС, 2 сентября. Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший за московский «Локомотив», подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краснодарского клуба.

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33-летний футболист, пребывавший в статусе свободного агента, подписал однолетний контракт с краснодарским клубом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущим клубом Фернандеша был «Локомотив», за который он выступал в течение пяти сезонов. За это время он принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» он трижды выиграл Кубок России, в сезоне-2017/18 завоевал титул чемпиона страны. Португалец ушел из команды в конце июня этого года по истечении срока контракта.

Фернандеш является воспитанником португальской «Бенфики», также он выступал за английские «Эвертон» и «Портсмут», испанскую «Валенсию» и турецкий «Бешикташ». В составе «Бенфики» игрок стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка и Суперкубка Португалии, вместе с «Валенсией» он одержал победу в Кубке Испании, с «Бешикташем» завоевал Кубок Турции.

В сборной Португалии игрок провел 15 встреч, в которых трижды отличился.

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