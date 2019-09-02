Болельщики использовали пиротехнику на 15 процентах матчей нынешнего сезона РПЛ

«На 15% матчей использовалась пиротехника. В основном это происходит на матчах топ-клубов чемпионата России. Мы разработали комплекс мер, который позволит минимизировать ущерб. Конечно, сложно полностью убрать пиротехнику и мат, но у нас не хуже, чем в Европе», — отметил Мейтин.

«Мы видим, что на матчах присутствует пиротехника, с этим надо бороться. Мы понимаем, что это несет опасность, но фанаты считают, что пиротехника — это часть матча, мы обсуждали эту проблему с иностранными коллегами, нужен диалог с болельщиками, так как пиротехника несет серьезную опасность. Мы уже начали работу по этому вопросу, мы найдем диалог с фанатскими объединениями. Пока нужно действовать регрессивным способом — наказывать этих людей, не только клубы», — добавил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.