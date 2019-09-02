«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Уфа» на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому «Динамо» в аренду с правом последующего выкупа.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Уфа» на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому «Динамо» в аренду с правом последующего выкупа.
Игбун перешёл в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». Всего за клуб нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в шести матчах РПЛ и забил два гола.