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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Уфа» на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому «Динамо» в аренду с правом последующего выкупа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игбун перешёл в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». Всего за клуб нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в шести матчах РПЛ и забил два гола.

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