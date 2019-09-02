«Наверное, сможем обеспечить ВАР начиная со 2-го круга». Прядкин — о судьях, календаре и первых турах РПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

О пресс-конференциях по итогам тура

— Форматы пресс-конференций никто не отменял, и отменять не собирается. Более того, вместе с департаментом развития и пресс-службой вырабатываем такой подход, чтобы до вас доходила более объективная и правдивая информация. Скорее всего, пресс-конференции будут по итогам месяца, когда мы к вам сможем выходить со свежими деталями.

О судействе на старте чемпионата

Во вторник пройдет общее собрание клубов премьер-лиги, основной темой которого станут проблемы в судействе на старте чемпионата России.

— В течение первых туров очень много говорится в прессе по судейству. Вы знаете, что судейство подчинено напрямую РФС? — заметил Прядкин. — Но учитывая, что, по сути, мы «заказываем» судейство у РФС для обеспечения нашего чемпионата, клубы имеют право обсуждать тему между собой. Ряд клубов, не буду их называть, но их более половины от общего числа, изъявили желание сделать это 3 сентября. На собрание приглашен Александр Егоров. Мы получили информацию о проблемах, с которыми столкнулись клубы.

По итогам общего собрания на пресс-конференции расскажем суть всех обсуждений по данному вопросу. Недавно мы видели информацию пресс-службы РФС о юридических основах назначения директоров департамента судейства. Еще раз подчеркну, что РПЛ ни в коей мере не собирается вмешиваться в процесс. Но те наболевшие вопросы и те предложения, которые есть у клубов, мы доведем до судейского корпуса и руководства РФС.

В принципе, у всех 16 клубов РПЛ есть определенные вопросы. Я бы вам назвал сейчас все вопросы, которые задают клубы, но не хочу это делать до собрания.

О календаре

На данный момент у РПЛ нет итогового календаря на чемпионат России начиная с 9-го тура.

— Мы ждем писем от клубов, участвующих в еврокубках, из четырех осталось еще два клуба, — рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. — Потом обсудим все даты, которые нам предлагают. И уже вместе с основным вещателем встречаемся и вместе обсуждаем даты матчей. Думаю, на этой неделе календарь будет точно.

— Вы знаете, что во всех лигах есть подвязка под клубы, участвующих в еврокубках, — добавил Прядкин. — Думаю, 5-го сентября мы уже точно объявим календарь. Он будет с 9-го по 19-й туры — до зимней паузы в чемпионате.

О внедрении ВАР

ВАР в матчах чемпионата России начал использоваться с начала этого сезона. Однако до сих пор система работает только на одном-двух матчах каждого тура, а не повсеместно.

— Нам хочется, чтобы ВАР был на всех стадионах, — сказал Прядкин. — Процесс очень сложный. Мы с Александром Егоровым разговаривали на днях: пока у нас нет специалистов и нет оборудования. Как я и говорил, наверное, мы сможем обеспечить все со второго круга. Работа ведется, спасибо руководству РФС. Очень хочется, чтобы все находились в равных условиях. Но пока насколько хватает специалистов РФС, настолько мы и внедряем ВАР. Мое желание: с 20-го тура охват будет очень большой.

О введении «паспорта болельщика»

Ранее было принято решение о введении системы Fan ID на матчах чемпионата России. Однако когда это произойдет — не известно до сих пор.

— Сейчас взята пауза до середины августа следующего года, — сказал журналистам директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. — Решается, в какую сторону мы пойдем. Все нацелено на то, чтобы было максимально удобно. Во всяком случае, те, кто этим процессом управляет, скажут нам, когда возобновится процесс обсуждения.

Об избиении болельщиков «Спартака» ОМОНом в Ростове-на-Дону

После матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» в подтрибунных помещениях состоялась стычка болельщиков гостей и сотрудников ОМОНа. В результате конфликта некоторые фанаты получили травмы.

— Сделаны определенные выводы, — сказал Прядкин. — Мы своей ответственности не снимаем. Мы до сих пор занимаемся этим вопросом. У нас хороший контакт с силовыми структурами. Никто ответственности не снимает ни с клубами, ни с лиги. Пример очень хороший, выводы мы сделали. Мы направляли Мейтина, он был в двух-трех регионах, решая вопрос с Росгвардией. Не хочется, чтобы такой горький опыт мы использовали. Постараемся, чтобы такого больше не повторилось.

О домашнем стадионе «Оренбурга»

На данный момент стадион «Оренбурга», который может вместить 7, 5 тысячи зрителей, допущен в качестве исключения до середины сентября.