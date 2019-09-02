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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наверное, сможем обеспечить ВАР начиная со 2-го круга». Прядкин — о судьях, календаре и первых турах РПЛ

Глава лиги подвел итог летнего отрезка чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

О пресс-конференциях по итогам тура

— Форматы пресс-конференций никто не отменял, и отменять не собирается. Более того, вместе с департаментом развития и пресс-службой вырабатываем такой подход, чтобы до вас доходила более объективная и правдивая информация. Скорее всего, пресс-конференции будут по итогам месяца, когда мы к вам сможем выходить со свежими деталями.

О судействе на старте чемпионата

Во вторник пройдет общее собрание клубов премьер-лиги, основной темой которого станут проблемы в судействе на старте чемпионата России.

— В течение первых туров очень много говорится в прессе по судейству. Вы знаете, что судейство подчинено напрямую РФС? — заметил Прядкин. — Но учитывая, что, по сути, мы «заказываем» судейство у РФС для обеспечения нашего чемпионата, клубы имеют право обсуждать тему между собой. Ряд клубов, не буду их называть, но их более половины от общего числа, изъявили желание сделать это 3 сентября. На собрание приглашен Александр Егоров. Мы получили информацию о проблемах, с которыми столкнулись клубы.

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По итогам общего собрания на пресс-конференции расскажем суть всех обсуждений по данному вопросу. Недавно мы видели информацию пресс-службы РФС о юридических основах назначения директоров департамента судейства. Еще раз подчеркну, что РПЛ ни в коей мере не собирается вмешиваться в процесс. Но те наболевшие вопросы и те предложения, которые есть у клубов, мы доведем до судейского корпуса и руководства РФС.

В принципе, у всех 16 клубов РПЛ есть определенные вопросы. Я бы вам назвал сейчас все вопросы, которые задают клубы, но не хочу это делать до собрания.

О календаре

На данный момент у РПЛ нет итогового календаря на чемпионат России начиная с 9-го тура.

— Мы ждем писем от клубов, участвующих в еврокубках, из четырех осталось еще два клуба, — рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. — Потом обсудим все даты, которые нам предлагают. И уже вместе с основным вещателем встречаемся и вместе обсуждаем даты матчей. Думаю, на этой неделе календарь будет точно.

— Вы знаете, что во всех лигах есть подвязка под клубы, участвующих в еврокубках, — добавил Прядкин. — Думаю, 5-го сентября мы уже точно объявим календарь. Он будет с 9-го по 19-й туры — до зимней паузы в чемпионате.

О внедрении ВАР

ВАР в матчах чемпионата России начал использоваться с начала этого сезона. Однако до сих пор система работает только на одном-двух матчах каждого тура, а не повсеместно.

— Нам хочется, чтобы ВАР был на всех стадионах, — сказал Прядкин. — Процесс очень сложный. Мы с Александром Егоровым разговаривали на днях: пока у нас нет специалистов и нет оборудования. Как я и говорил, наверное, мы сможем обеспечить все со второго круга. Работа ведется, спасибо руководству РФС. Очень хочется, чтобы все находились в равных условиях. Но пока насколько хватает специалистов РФС, настолько мы и внедряем ВАР. Мое желание: с 20-го тура охват будет очень большой.

О введении «паспорта болельщика»

Ранее было принято решение о введении системы Fan ID на матчах чемпионата России. Однако когда это произойдет — не известно до сих пор.

— Сейчас взята пауза до середины августа следующего года, — сказал журналистам директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. — Решается, в какую сторону мы пойдем. Все нацелено на то, чтобы было максимально удобно. Во всяком случае, те, кто этим процессом управляет, скажут нам, когда возобновится процесс обсуждения.

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Об избиении болельщиков «Спартака» ОМОНом в Ростове-на-Дону

После матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» в подтрибунных помещениях состоялась стычка болельщиков гостей и сотрудников ОМОНа. В результате конфликта некоторые фанаты получили травмы.

— Сделаны определенные выводы, — сказал Прядкин. — Мы своей ответственности не снимаем. Мы до сих пор занимаемся этим вопросом. У нас хороший контакт с силовыми структурами. Никто ответственности не снимает ни с клубами, ни с лиги. Пример очень хороший, выводы мы сделали. Мы направляли Мейтина, он был в двух-трех регионах, решая вопрос с Росгвардией. Не хочется, чтобы такой горький опыт мы использовали. Постараемся, чтобы такого больше не повторилось.

О домашнем стадионе «Оренбурга»

На данный момент стадион «Оренбурга», который может вместить 7, 5 тысячи зрителей, допущен в качестве исключения до середины сентября.

— Сегодня было рабочее совещание по «Оренбургу», — сказал Прядкин. — Они доводят стадион до тех норм, которые мы ставили им перед началом сезона. С технической точки зрения он приведен в порядок, я имею в виду свет. Микст-зону они доделывают. К стадиону как к объекту вопросов нет. Мы разрешим играть, если он будет соответствовать всем критериям кроме вместимости. Было очень много нареканий от ваших коллег. Я сам туда полечу в составе рабочей группы на один из сентябрьских матчей, после этого и будет принято решение.

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