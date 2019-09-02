Футболист Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона

По информации бразильского портала Universo Online, ЦСКА заплатил за аренду 1 млн бразильских реалов (около €217 тыс.). ЦСКА ранее уже пытался приобрести полузащитника, однако стороны не достигли соглашения. Контракт Сантоса с клубом «Васко да Гама» рассчитан до конца 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €50 тыс.