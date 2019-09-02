Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Кубок России
3.09
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
Футбол. Кубок России
3.09
Иртыш
Томь
Футбол. Кубок России
3.09
Тюмень
Енисей
Все события
Фоторепортажи
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
18:36 (мск), источник: ТАСС

Футболист Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона

ТАСС, 2 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал у бразильской команды «Васко да Гама» полузащитника Лукаса Сантоса с возможностью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Наверх
Источник: Reuters

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

По информации бразильского портала Universo Online, ЦСКА заплатил за аренду 1 млн бразильских реалов (около €217 тыс.). ЦСКА ранее уже пытался приобрести полузащитника, однако стороны не достигли соглашения. Контракт Сантоса с клубом «Васко да Гама» рассчитан до конца 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €50 тыс.

20-летний Сантос является воспитанником клуба «Васко да Гама», он дебютировал за основную команду в 2018 году.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт
Второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
Бывший футболист «Локомотива» подписал контракт с «Краснодаром»
Свист, ненависть. Медведев побеждает на US Open под рокот трибун
В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде
«Безысходность»: ученица Тутберидзе не знает, как лечить травму
СКА играет с «Магниткой» в КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь