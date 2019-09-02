Футболист Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона
ТАСС, 2 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал у бразильской команды «Васко да Гама» полузащитника Лукаса Сантоса с возможностью выкупа. Об этом сообщает
ТАСС, 2 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал у бразильской команды «Васко да Гама» полузащитника Лукаса Сантоса с возможностью выкупа. Об этом сообщает
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
По информации бразильского портала Universo Online, ЦСКА заплатил за аренду 1 млн бразильских реалов (около €217 тыс.). ЦСКА ранее уже пытался приобрести полузащитника, однако стороны не достигли соглашения. Контракт Сантоса с клубом «Васко да Гама» рассчитан до конца 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €50 тыс.
20-летний Сантос является воспитанником клуба «Васко да Гама», он дебютировал за основную команду в 2018 году.