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18:48 (мск), источник: Sport24

Новый Робиньо, певец, второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии

В Москву приехал 20-летний Лукас Сантос из «Васко да Гама».

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Источник: Sport24

ЦСКА презентовал третьего новичка в летнее трансферное окно. Лукас Сантос должен был оказаться в Москве еще в феврале: тогда выкуп Влашича казался нереальным, Дзагоев только-только порвал кресты, и команде срочно требовался креативный атакующий полузащитник. Армейцы рассчитывали выкупить 90% прав на 20-летнего полузащитника за 4 миллиона евро, «Васко да Гама» хотела на миллион больше, причем за 70%. Сделка сорвалась, а Сантос переподписал контракт с бразильским клубом до 2022 года.

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«Васко» — аутсайдер Серии А, сейчас команда идет на 15-м месте. Зимой O Globo писал, что у клуба серьезные проблемы с финансами — сотрудники и футболисты не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Причем состав у «Васко» серьезный: бывший защитник «Ромы» Леандро Кастан, чуть не закончивший карьеру из-за фейкового поджога своего дома Брено, а еще недавно был Макси Лопес, который бегал в «Барсе», «Москве» и «Торино». Чтобы выйти из кризиса, бразильский клуб собирался в том числе продать и капитана своей молодежки.

В твиттере футболист уже лайкал записи с пожеланиями удачи в Европе. Другие фанаты «Васко» писали ему, что менеджмент клуба слишком дешево отдает «лучшего воспитанника в истории после Коутиньо». Но зимой этого все же не случилось.

В февральском интервью Vasco Notícias Лукас Сантос жалел, что не оказался в ЦСКА зимой: «Это могло бы быть важнейшим шагом в моей карьере». Но за основу «Васко» тоже не играл: коуч даже не включал его в заявку. Единственные 10 минут парень сыграл против «Гояс», видимо, чтобы засветиться перед потенциальными покупателями — в начале августа.

А до этого бегал в молодежке и забивал такие голы.

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Кто такой Лукас Сантос?

Сантосу всего 20 лет, он был капитаном и лидером молодежной команды «Васко да Гама». В одной из лучших академий Бразилии (только в последнее время отсюда уехали опорник Дуглас Луис в «Сити», а форвард Паулиньо Сампайо в «Байер») он занимался с 6 лет. Несмотря на то, что его ведущая нога — правая, чаще играет слева в атаке. Рост тинейджера — всего 164 см, вес — около 60 кг. Бразильские медиа сообщали, что скауты ЦСКА заметили Сантоса на молодежном Кубке Сан-Паулу, на котором он забил 5 голов и дотащил «Васко» до финала.

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Вот так Лукас забил в финале, но все равно проиграл сверстникам из «Сан-Паулу». Сильнейшая сторона полузащитника — дриблинг. По умению держать мяч и обводить соперников это один из лучших бразильских игроков в своем возрасте. Также Сантос исполнял все стандарты в молодежке «Васко» — и угловые, и штрафные, и пенальти.

В Бразилии болельщики стали сравнивать молодого игрока с Робиньо за похожий стиль игры. Самому Сантосу сначала это прозвище понравилось — настолько, что фанаты «Васко» скандировали его с трибун. Но вскоре в интервью Лукас поделился, что теперь ему хочется быть собой, и попросил больше не называть его именем бывшего нападающего «Реала» и «Милана».

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Официально в сборную Бразилии Сантос никогда не вызывался, но прямо перед ЧМ-2018 главный тренер Тите специально пригласил парня потренироваться с основой Селесао. Оттуда парень выкладывал фото в форме вместе с Габи Жезусом и Неймаром с подписью «Первый день получения опыта пройден» и хэштегом #ТриосборнойБразилии2022.

А еще он неплохо поет и играет на гитаре. Прям как Витиньо — в ЦСКА он тоже везде возил с собой своих друзей и укулеле.

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Зачем Сантос ЦСКА?

Скамейка у Гончаренко — самая слабая среди топ-команд лиги. Во многом так получается из-за травм, но если в оборону и опорную зону еще можно найти усиление на замене, то в атаку выпустить просто некого. Конечно, Лукас Сантос сразу не сможет вытеснить из состава Сигурдссона и тем более Влашича. Зато даст тренеру ЦСКА хотя бы немного разнообразия при выборе состава.

Сантос может сыграть и слева, и «десятку», и второго форварда. Единственная проблема — адаптация к силовому футболу Премьер-лиги и другим российским реалиям. Витиньо в 2013-м тоже приезжал в ЦСКА как главная молодая звезда «Ботафого», но испуганно фотографировал снег в инста-сторис и дико скучал по Бразилии. Немного раскрыть потенциал 10-миллионного футболиста удалось только Гончаренко, и то после годичной аренды в «Интернасьонал».

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Сейчас клуб Гинера перестраховался, взяв Сантоса в аренду на полгода с правом выкупа. Если у бразильца не пойдет, то армейцы потеряют всего лишь 200 тысяч евро. Но правильно настроиться и адаптироваться в России тинейджеру должен помочь Марио Фернандес. Летом он потерял двух главных друзей, с которыми постоянно общался в команде: Бекао уехал в Италию, Эрнандес — в Катар. А теперь не даст Лукасу заскучать по пляжам и карнавалам.

Тогда ЦСКА получит одного из сильнейших футболистов Бразилии нового поколения.

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