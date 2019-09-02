Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шведский полузащитник Филип Рогич подписал контракт с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шведский полузащитник Филип Рогич подписал контракт с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Подробности соглашения с 26-летним игроком не уточняются.
В сезоне-2019 Рогич забил восемь голов в 19 матчах за шведский клуб «Эребру».