Футболист сборной России Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
ТАСС, 2 сентября. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из голландского «Витесса», который возглавляет Леонид Слуцкий, в российский «Зенит». Об этом сообщает
ТАСС, 2 сентября. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из голландского «Витесса», который возглавляет Леонид Слуцкий, в российский «Зенит». Об этом сообщает
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года.
Россиянин перешел в «Витесс» зимой 2018 года, он провел за клуб 65 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач. Караваев является воспитанником ЦСКА, вместе с которым он стал чемпионом России (2014), также он выступал за чешские клубы «Дукла» (Прага), «Яблонец» и «Спарта» (Прага), в сезоне-2016/17 он был признан лучшим игроком «Спарты».
Караваев вызывался в главную команду страны, однако пока не дебютировал в ее составе. Игрок вызван в сборную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне сыграют с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана — 9 сентября в Калининграде.
Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года. В прошлом сезоне клуб занял пятое место в чемпионате Нидерландов и уступил в финале
После восьми туров Российской