Футболист сборной России Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года.

Россиянин перешел в «Витесс» зимой 2018 года, он провел за клуб 65 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач. Караваев является воспитанником ЦСКА, вместе с которым он стал чемпионом России (2014), также он выступал за чешские клубы «Дукла» (Прага), «Яблонец» и «Спарта» (Прага), в сезоне-2016/17 он был признан лучшим игроком «Спарты».

Караваев вызывался в главную команду страны, однако пока не дебютировал в ее составе. Игрок вызван в сборную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне сыграют с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана — 9 сентября в Калининграде.

Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года. В прошлом сезоне клуб занял пятое место в чемпионате Нидерландов и уступил в финале плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы «Утрехту». В текущем сезоне «Витесс» возглавляет турнирную таблицу, набрав 11 очков после пяти туров, у амстердамского «Аякса» и ПСВ (Эйндховен) в активе по 10 очков после четырех проведенных матчей. Следующий матч «Витесс» проведет на выезде против ПСВ.