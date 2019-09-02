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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» арендовал у «Краснодара» Грицаенко

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Алексей Грицаенко перешел из «Краснодара» в «Тамбов» на правах аренды, сообщается на сайте тамбовского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение 24-летнего футболиста с «Тамбовом» рассчитано до конца текущего сезона.

Грицаенко подписал контракт с «Краснодаром» в 2017 году. За основную команду «быков» защитник сыграл 11 матчей и забил один мяч. В нынешнем сезоне Грицаенко выступал за «Краснодар-2», за который провел четыре встречи.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной игрой и победами», — говорится в сообщении клуба.

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