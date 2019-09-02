«Тамбов» подписал контракт с Обуховым на два года

Обухов будет выступать под 13-м номером. Ранее в понедельник «Сочи» объявил о расторжении соглашения с 27-летним футболистом спустя два месяца после подписания контракта с клубом.

Обухов, который является воспитанником московского «Спартака», принял участие во всех контрольных играх предсезонного сбора «Сочи» и 4 июля подписал с черноморским клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в трех матчах, проведя на поле в общей сложности 103 минуты.