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20:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» подписал контракт с Обуховым на два года

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Тамбов» подписал двухлетний контракт с нападающим Владимиром Обуховым, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Обухов будет выступать под 13-м номером. Ранее в понедельник «Сочи» объявил о расторжении соглашения с 27-летним футболистом спустя два месяца после подписания контракта с клубом.

Обухов, который является воспитанником московского «Спартака», принял участие во всех контрольных играх предсезонного сбора «Сочи» и 4 июля подписал с черноморским клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в трех матчах, проведя на поле в общей сложности 103 минуты.

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