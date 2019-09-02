«Тамбов» подписал контракт с Обуховым на два года
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Тамбов» подписал двухлетний контракт с нападающим Владимиром Обуховым, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Тамбов» подписал двухлетний контракт с нападающим Владимиром Обуховым, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обухов будет выступать под 13-м номером. Ранее в понедельник «Сочи» объявил о расторжении соглашения с 27-летним футболистом спустя два месяца после подписания контракта с клубом.
Обухов, который является воспитанником московского «Спартака», принял участие во всех контрольных играх предсезонного сбора «Сочи» и 4 июля подписал с черноморским клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в трех матчах, проведя на поле в общей сложности 103 минуты.