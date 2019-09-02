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22:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» арендовал полузащитника «Спартака» Ташаева

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев будет выступать за «Рубин» на правах аренды, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что аренда 25-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона.

Ташаев перешел в «Спартак» из московского «Динамо» в июле 2018 года, подписав с «красно-белыми» четырехлетний контракт. В текущем чемпионате России Ташаев принял участие в трех матчах «Спартака».

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