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2 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», но доиграет сезон в «Рубине»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Егор Сорокин перешел из казанского «Рубина» в «Краснодар», сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет. Отмечается, что Сорокин доиграет текущий сезон в «Рубине» на правах аренды.

Сорокин дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 сентября 2014 года. Всего в составе «Рубина» провел 59 матчей и забил семь мячей. В 2016 году он выступал на правах аренды в казахстанском «Актобе», в 2017-м — в нижнекамском «Нефтехимике».

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