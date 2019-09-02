Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», но доиграет сезон в «Рубине»

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет. Отмечается, что Сорокин доиграет текущий сезон в «Рубине» на правах аренды.

Сорокин дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 сентября 2014 года. Всего в составе «Рубина» провел 59 матчей и забил семь мячей. В 2016 году он выступал на правах аренды в казахстанском «Актобе», в 2017-м — в нижнекамском «Нефтехимике».