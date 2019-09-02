Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», но доиграет сезон в «Рубине»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Егор Сорокин перешел из казанского «Рубина» в «Краснодар», сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Егор Сорокин перешел из казанского «Рубина» в «Краснодар», сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет. Отмечается, что Сорокин доиграет текущий сезон в «Рубине» на правах аренды.
Сорокин дебютировал в Российской