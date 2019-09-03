Особый подход. Почему Жирков — феномен российского футбола

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«Всем брать пример с Юры!»

В игре со «Спартаком» Юрий Жирков не только забил победный гол, но и еще раз доказал: его игра — не тот случай, когда уместно выражение «годы берут свое». Кажется, он решил оставить его для остальных партнеров бронзового состава Евро-2008, ведь 80 процентов команды Гуса Хиддинка уже завершили карьеру. В дерби двух столиц Жирков сыграл чуть ли не на всех позициях, помогая Дугласу Сантосу в обороне и периодически оказываясь на одной линии с Азмуном. Он проделал огромный объем работы, забил гол и в итоге был признан лучшим игроком матча.

Это как раз тот редкий случай, когда после игры обсуждали не только стычку футболистов (в данной ситуации — Оздоева и Джикии) и новую неудачу «Спартака» Олега Кононова, но и игру ветерана.

— Я предлагаю всем футболистам брать пример с Юры Жиркова, — гордо сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев у выхода со стадиона. — В таком, не будем говорить каком, возрасте он выходит на поле, показывает свое отношение к делу. И надо сделать видео, чтобы молодые футболисты видели, как нужно складываться под удар.

Один из близких друзей Жиркова Бранислав Иванович отметил важность игрока для команды.

— Мы все очень рады как команда, — отметил серб. — И все знают, сколько для нее значит Юра, что он может как игрок. С начала сезона он показывает себя как один из лучших футболистов «Зенита». И неважно, выходил ли он на замену или с первой минуты. Он всегда очень много делает для команды. Так что никто и никогда в нем не сомневался.

Однако не все знают, что последние полтора года карьеры Жиркова — это игра через боль, тяжелая травма и не менее тяжелое возвращение не только в «Зенит», но и в сборную.

Игра на уколах

Здесь важно вернуться к периоду работы в Петербурге Роберто Манчини, а именно к весне 2018-го. Возможно, именно подход итальянца спровоцировал проблемы, из-за которых защитник потерял полгода после ЧМ-2018. Жирков прекрасно понимал, что имеет все шансы поехать на главный турнир года. Поэтому весной, когда сине-бело-голубые проводили насыщенный отрезок в чемпионате и параллельно выступали в Лиге Европы, игрок попросил периодически давать ему паузу. Все-таки старые болячки давали о себе знать. Но Манчини это не интересовало. В Набиуллине итальянец не видел игрока, способного играть в «Зените», по его мнению, на поле должен был выходить Юрий — без вариантов.

Дошло до того, что врачам клуба пришлось делать игроку специальные уколы, которые помогали ему легче переносить нагрузки и снимали боль. А Жирков просто выполнял то, что требуется. В итоге он доиграл до конца сезона, Манчини уехал домой, а защитник поехал на чемпионат мира. Сыграл в четырех матчах, с Испанией уже с травмой, а позже получил от ФИФА статус «невоспетого героя» турнира.

Дальше — ахилл. Травма, из-за которой Жирков не мог играть полгода. И здесь уже пошли всевозможные домыслы. Геннадий Орлов, например, сказал, что защитник думает о завершении карьеры и уже не вернется. Семак чуть ли не на каждой пресс-конференции поддерживал Юрия и подчеркивал его важность для команды. Сначала ему должны были сделать операцию, затем решили обойтись без нее, следом снова заговорили о хирургическом вмешательстве, но постепенно Жирков стал тренироваться. Сначала в зале, а потом на зимних сборах вместе с основной. И весной 2019-го — он вновь безальтернативно основной левый защитник «Зенита».

Разговор с Черчесовым, доверие Семака

Не менее важно для него возвращение в сборную. Станислав Черчесов лично прилетал в Петербург и просил Жиркова принять его предложение. Тренер учел, что Юрий — не тот футболист, которого надо заставлять или как-то давить на него. Наоборот: важны обратная связь и полное доверие. К Жиркову нужен особый подход, и тогда он будет показывать максимум. В итоге защитник в марте 2019-го сыграл с Бельгией, а сейчас готовится к матчу с шотландцами.

Собственно, о том, как нужно работать с Жирковым, прекрасно знал и Семак. Перед началом сезона-2018/19 он был среди тех, кто попросил руководство продлить контракт с игроком, хоть и все понимали: у «Зенита» будет новый левый защитник. И главное, это понимал сам Жирков, поэтому изначально согласился играть и быть нужным именно тогда, когда потребуется. Поэтому в этом сезоне он уже не игрок стартового состава, но в сложный для команды момент готов быть максимально эффективным.

Это и правда интересный факт: из тех, кто был в основе на Евро-2008, профессиональную карьеру продолжают четверо — Акинфеев, Анюков, Жирков, а недавно к ним добавился Сычев. Билялетдинов не объявлял о завершении карьеры, но сейчас находится без клуба — «Сочи» он не подошел. Полагаю, причина такого футбольного долголетия в том числе и в режиме — Юрия всегда считали семьянином, который не любит громкие вечеринки. Кроме того, Жирков серьезно интересуется Великой Отечественной войной, чему посвящает много времени — не самое типичное хобби для футболиста.