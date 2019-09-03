Пошумели на рынке: итоги летнего трансферного окна в РПЛ

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Разнообразные трансферы «Зенита»

Чемпион России действовал в летнее трансферное окно разнообразно. Петербуржцы провели массовую распродажу ненужных футболистов, сделали самое дорогое приобретение в премьер-лиге, оказались в центре скандальной истории с двойным переходом Алексея Сутормина, а «на флажке» вернули на родину игрока национальной сборной.

Гвоздем трансферной компании «Зенита» стал бразильский нападающий Малком, который прошлый сезон провел в «Барселоне», но не смог пробиться в основной состав из-за спин Лионеля Месси, Луиса Суареса и Усмана Дембеле. По словам генерального директора петербургского клуба Александра Медведева, за Малкома пришлось заплатить около 40 миллионов евро — так много на футболистов в России не тратили с 2012 года, когда в «Зенит» перешли Халк и Аксель Витсель.

Алексей Сутормин стоил гораздо дешевле, но его история тоже получилась резонансной. Еще весной в СМИ появилась информация о том, что полузащитник перейдет из «Оренбурга» в «Зенит». Однако в конце июня Сутормин неожиданно выбрал казанский «Рубин» и отправился на сборы с этой командой. Но 10 дней спустя состоялся еще один переход — Сутормин из «Рубина» отправился в «Зенит». Позже стало известно, что в случаях с обоими переходами трансферная стоимость полузащитника составила всего 50 тысяч рублей.

Алексей Сутормин | Источник: РИА

Таким образом, солидарные выплаты школам, воспитавшим Сутормина, оказались крайне низкими. В августе футболист в интервью РИА Новости сообщил, что решил перевести миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову в знак благодарности.

Другими приобретениями «Зенита» в летнее трансферное окно стали бразильский защитник Дуглас Сантос, который ранее выступал за немецкий «Гамбург», воспитанник клуба вратарь Александр Васютин, игравший за норвежский «Сарпсборг», венесуэльский защитник Йордан Осорио, права на которого принадлежали португальскому «Порту», а также защитник сборной России Вячеслав Караваев, который играл за голландский «Витесс». Переход последнего футболиста был оформлен в последний день трансферного окна.

Также «Зенит» приобрел права на еще одного собственного воспитанника Данила Кругового, который продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.

За лето Санкт-Петербург покинули 19 футболистов. При этом 8 из них отправились в ФК «Сочи» — это защитники Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, полузащитники Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Андрей Мостовой (этот игрок перешел в южный клуб на правах аренды), а также нападающий Антон Заболотный.

Экономия «Локомотива»

Дмитрий Живоглядов | Источник: РИА

«Красно-зеленые» провели лето весьма экономно, но сумели укрепить состав. Первым делом «Локомотив» выкупил у французского «ПСЖ» права на польского полузащитника Гжегожа Крыховяка, который провел прошлый сезон в клубе на правах аренды. По данным портала transfermarkt.com, это обошлось москвичам в 12,5 миллиона евро.

По информации СМИ, следующие приобретения обошлись «Локо» гораздо дешевле. За лето в клуб перешли защитники Дмитрий Живоглядов, ранее выступавший за «Уфу», бразилец Серкейра Мурило, экс-нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич и португальский полузащитник Жоау Мариу. Последний игрок был арендован у миланского «Интера» с правом выкупа.

Самой досадной потерей «Локомотива» стал 18-летний полузащитник Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист весной выступал за клуб за правах аренды, но подписать с ним полноценный контракт «красно-зеленые» не смогли — Кварацхелия оказался в «Рубине».

«По Хвиче большая беда. Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до этого мы договорились, что Хвича остается у нас на приемлемых условиях. Юрий Павлович (Семин) относится к Хвиче как к будущей звезде», — рассказал президент «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками 9 июля.

«Краснодар»: покупки из-за травм и Лиги чемпионов

Мануэл Фернандеш | Источник: РИА

Накануне дебюта в Лиге чемпионов «Краснодар» лишился из-за травм сразу двух ключевых полузащитников — россиянина Юрия Газинского и шведа Виктора Классона. Замену выбывшим начали искать в первую очередь в чемпионате Нидерландов, откуда приехали датчанин с марокканскими корнями Юнес Намли и футболист сборной Голландии Тонни Вилена. Нашли и российский вариант в опорную зону — Руслана Камболова из «Рубина». Также в Краснодар перебрались бразилец Кайо, который ранее играл в Португалии, и швед Маркус Берг, выступавший за «Аль-Айн» из ОАЭ.

Самая драматичная история случилась с трансфером француза Реми Кабелла. Вокруг бывшего полузащитника «Сент-Этьена» собирались строить игру команды, но в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» уроженец Корсики получил серьезную травму и выбыл на полгода. Отчасти из-за этой потери «Краснодар» проиграл греческому клубу и не смог выйти в группу главного евротурнира.

В последний день трансферного окна «быки» отыскали замену для Кабелла — они подписали контракт с бывшим полузащитником «Локомотива» португальцем Мануэлом Фернандешем, который перешел в «Краснодар» на правах свободного агента.

Также на флажке заявочной кампании «горожане» приобрели права на защитника Егора Сорокина, но оставили его в аренде в «Рубине» до конца текущего сезона.

ЦСКА: Влашич — главная победа

Никола Влашич | Источник: РИА

Самое сенсационное приобретение ЦСКА сделал еще в июне, когда сумел выкупить у английского «Эвертона» права на полузащитника Николу Влашича.

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По словам президента армейцев Евгения Гинера, в этой сделке «красно-синим» помог российский бизнесмен Алишер Усманов, близкий к руководству ливерпульского клуба. Также армейцы выкупили у «Уфы» права на защитника Игоря Дивеева.

ЦСКА не смог сохранить еще одного арендованного футболиста — защитник Родриго Бекао перешел в «Удинезе». На смену этого игроку армейцы приобрели еще одного хорвата — Звонимира Шарлию.

В последние дни трансферного окна в ЦСКА перешли защитник Седрик Гогуа из «Тамбова» и бразильский полузащитник Лукас Сантос. Последний был взят в аренду у «Васко да Гама».

Спартаковская перестройка

Андре Шюррле | Источник: РИА

«Красно-белые» за несколько месяцев радикально обновили команду. Началось все еще весной, когда генеральным директором был назначен бывший агент Томас Цорн. Он стал одним из главных действующих лиц большой спартаковской перестройки.

Первым делом «Спартак» расстался с бывшими лидерами, как с россиянами, так и с легионерами — в грозненский «Ахмат» ушел Денис Глушаков, в самарские «Крылья Советов» переехал Дмитрий Комбаров. Бразилец Фернандо отправился в китайский «Бейцзин Гоань», а его соотечественник Луис Адриано перебрался на родину в «Палмейрас». Нападающий Зе Луиш перешел в португальский «Порту». Последним трансфером «на выход» стал уход полузащитника Александра Ташаева — его до конца сезона отправили на правах аренды в казанский «Рубин».

Старых лидеров сменили новые — чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле стал показывать качественную игру с первых матчей. Быстро вписались в команду голландец Гус Тиль и россиянин Зелимхан Бакаев.

Помимо этих игроков, в «Спартак» летом перешли нападающие аргентинец Эсекель Понсе и швед Джордан Ларссон, полузащитники россиянин Резиуан Мирзов и немец Малькольм Баду, а также итальянский вратарь Романьоли.

В последние дни трансферного окна Цорн нашел и опорного полузащитника — у пражской «Славии» был куплен 21-летний Алекс Крал.

«Динамо»: Филипп и остальные

Максимилиан Филипп | Источник: Reuters

Еще одним мощным игроком на трансферном рынке стало московское «Динамо».

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Самым главным трансфером «бело-голубых» стал переход из дортмундской «Боруссии» нападающего Максимилиана Филиппа. По данным немецких СМИ, он обошелся российскому клубу в 20 миллионов евро.

Помимо Филиппа, динамовцы приобрели сразу 6 защитников — Заурбека Плиева из «Ахмата», Игоря Калинина из «Рубина», украинца Ивана Ордеца, который ранее выступал за донецкий «Шахтер», Сергея Паршивлюка из «Ростова», а в последний день трансферного окна в Москву из «Дженоа» на правах аренды переехал швед Оскар Хильемарк.

В других линиях пополнение было более скромным по количеству, но солидным по качеству. Полузащиту усилили Шарль Каборе, который ранее выступал за «Краснодар», и поляк Себастиан Шиманьский, а в нападении в пару к Филиппу в последний день трансферов добавился Сильвестр Игбун из «Уфы» — его взяли в аренду.

Анюков в Самаре, сочинские закупки

Александр Анюков | Источник: РИА

На фоне шести лидеров остальные клубы премьер-лиги выглядели достаточно скромно. Хотя и здесь есть свои герои — например, дебютанты РПЛ из Сочи, которые к восьми бывшим зенитовцам добавили двух игроков сборной России, вернувшихся из-за границы — вратаря Сослана Джанаева и защитника Федора Кудряшова.

Тульский «Арсенал» пригласил игрока из чемпионата Германии — бывшего защитника бременского «Вердера» Роберта Бауэра.

Самарские «Крылья» провели значимый имиджевый трансфер — вернули из «Зенита» воспитанника местного футбола Александра Анюкова и добавили к нему еще двух заслуженных ветеранов, Александра Гацкана и Дмитрия Комбарова.