Деспотович признан автором самого красивого гола РПЛ в августе

Как отмечается, лучшим голом месяца был признан мяч, забитый Деспотовичем в матче 4-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» 5 августа (1:2). Тогда сербский форвард поразил ворота соперников ударом через себя («велосипед»).