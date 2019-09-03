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12:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Деспотович признан автором самого красивого гола РПЛ в августе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Футболист «Оренбурга» Джордже Деспотович признан автором самого красивого гола чемпионата России в августе, сообщается в официальном микроблоге Российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, лучшим голом месяца был признан мяч, забитый Деспотовичем в матче 4-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» 5 августа (1:2). Тогда сербский форвард поразил ворота соперников ударом через себя («велосипед»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Предпочтение голу Деспотовича отдали эксперты РПЛ и основного телевещателя лиги — «Матч Премьер», при этом большинство болельщиков проголосовало за гол защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова в ворота московского «Спартака» в матче 8-го тура (1:0).

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