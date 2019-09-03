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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Возглавляющий футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге, об этом сообщается в официальном микроблоге лиги в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

За Карпина отдали свои голоса болельщики, а также эксперты телеканала Матч Премьер. Эксперты РПЛ проголосовали за тренера «Краснодара» Сергея Матвеева.

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«Ростов» в августе провел в РПЛ 5 матчей (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). Ростовчане с 17 очками делят лидерство в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом».

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