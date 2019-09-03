Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Возглавляющий футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Российской
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Возглавляющий футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Российской
За Карпина отдали свои голоса болельщики, а также эксперты телеканала Матч Премьер. Эксперты РПЛ проголосовали за тренера «Краснодара» Сергея Матвеева.
«Ростов» в августе провел в РПЛ 5 матчей (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). Ростовчане с 17 очками делят лидерство в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом».