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12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» исключил из заявки команды травмированного Готлиба

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Оренбург» исключил из заявки команды травмированного футболиста Эдуарда Готлиба, сообщается на официальном сайте южноуральского клуба.

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Как отмечается, данная мера носит временный характер и касается только осенней части нынешнего сезона, в которой 27-летний защитник не сыграет из-за долгого курса реабилитации. Соответствующее медицинское заключение было предоставлено клубом Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Готлиб перешел в «Оренбург» нынешним летом из израильского «Хапоэля» (Тель-Авив) и успел провести за российскую команду два матча. Во встрече 5-го тура чемпионата России против «Тамбова» 10 августа (2:2) израильтянин получил травму и был заменен на 33-й минуте.

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