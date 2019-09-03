«Оренбург» исключил из заявки команды травмированного Готлиба

Как отмечается, данная мера носит временный характер и касается только осенней части нынешнего сезона, в которой 27-летний защитник не сыграет из-за долгого курса реабилитации. Соответствующее медицинское заключение было предоставлено клубом Российской премьер-лиге (РПЛ).

Готлиб перешел в «Оренбург» нынешним летом из израильского «Хапоэля» (Тель-Авив) и успел провести за российскую команду два матча. Во встрече 5-го тура чемпионата России против «Тамбова» 10 августа (2:2) израильтянин получил травму и был заменен на 33-й минуте.