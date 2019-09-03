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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом РПЛ в августе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом чемпионата России в августе, сообщает официальный Twitter Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, Шомуродов был единогласно выбран лучшим игроком месяца как болельщиками, так и экспертами РПЛ и основного телевещателя лиги — канала «Матч Премьер».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шомуродов в августе провел за «Ростов» пять матчей, в которых забил пять мячей и с семью голами в активе возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России нынешнего сезона.

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