Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом РПЛ в августе
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом чемпионата России в августе, сообщает официальный Twitter Российской
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом чемпионата России в августе, сообщает официальный Twitter Российской
Как отмечается, Шомуродов был единогласно выбран лучшим игроком месяца как болельщиками, так и экспертами РПЛ и основного телевещателя лиги — канала «Матч Премьер».
Шомуродов в августе провел за «Ростов» пять матчей, в которых забил пять мячей и с семью голами в активе возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России нынешнего сезона.