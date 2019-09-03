Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом РПЛ в августе

Как отмечается, Шомуродов был единогласно выбран лучшим игроком месяца как болельщиками, так и экспертами РПЛ и основного телевещателя лиги — канала «Матч Премьер».

Шомуродов в августе провел за «Ростов» пять матчей, в которых забил пять мячей и с семью голами в активе возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России нынешнего сезона.