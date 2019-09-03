Клубы РПЛ потратили летом 234,82 млн евро, 210,1 млн пришлось на команды из топ-6

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По его итогам клубы РПЛ потратили 234,82 млн евро — это наивысший показатель с сезона-2013/14, когда российские клубы потратили 322,8 миллиона.

Стоит отметить, что в этот период более 90% трат (210,1 млн) пришлись на топ-6 клубов: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.