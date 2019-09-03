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16:22 (мск), источник: Sports.Ru

Клубы РПЛ потратили летом 234,82 млн евро, 210,1 млн пришлось на команды из топ-6

Закрылось летнее трансферное окно в России.

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По его итогам клубы РПЛ потратили 234,82 млн евро — это наивысший показатель с сезона-2013/14, когда российские клубы потратили 322,8 миллиона.

Стоит отметить, что в этот период более 90% трат (210,1 млн) пришлись на топ-6 клубов: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.

По тратам РПЛ уступила только лигам топ-5: в АПЛ летом потратили 1,55 млрд евро, в Ла Лиге — 1,3 млрд, клубы Серии А купили игроков на 1,15 млрд, клубы Бундеслиги — на 742 млн, а французские клубы вложили в трансферы 670,1 млн евро.

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