ФК «Ростов» может временно переехать в Волгоград

Новость озвучил пиар-директор клуба из Ростова-на-Дону Денис Штанько, который заявил: «Мы получили от управляющей стадионом организации (федеральное государственное предприятие “Спорт-Ин”, учредителем которого является Минспорта РФ) проект соглашения о расторжении договора аренды “Ростов-Арены”. Причиной стало то, что ФК “Ростов” систематически указывает “Спорт-Ин” на недостатки в работе стадиона. На арену соответственно накладываются штрафные санкции и в итоге она теряет от 18 процентов суммы аренды с каждого матча. Это не устраивает владельцев стадиона».