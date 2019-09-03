ФК «Ростов» может временно переехать в Волгоград

Новость озвучил пиар-директор клуба из Ростова-на-Дону Денис Штанько, который заявил: «Мы получили от управляющей стадионом организации (федеральное государственное предприятие “Спорт-Ин”, учредителем которого является Минспорта РФ) проект соглашения о расторжении договора аренды “Ростов-Арены”. Причиной стало то, что ФК “Ростов” систематически указывает “Спорт-Ин” на недостатки в работе стадиона. На арену соответственно накладываются штрафные санкции и в итоге она теряет от 18 процентов суммы аренды с каждого матча. Это не устраивает владельцев стадиона».
Вторая ростовская арена «Олимп II» закрыта на реконструкцию, а остальные стадионы города не соответствуют требованиям Премьер-лиги. «Мы не намерены и не хотим подписывать соглашение о расторжении договора аренды и хотим играть на “Ростов-Арене”, — добавил Денис Штанько. — Однако на данный момент договоренности со “Спорт-Ин” не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде».